Прощание состоится во вторник
Байкальский банк ПАО Сбербанк сообщает о скоропостижной кончине управляющего Бурятским отделением Дениса Лепчугова.
Коллектив Байкальского банка скорбит и выражает соболезнования родным и близким.
27 декабря с 12:00 – 13:00 состоится прощание по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Борсоева, д.1а/1 (большой зал)
В Улан-Удэ простятся с управляющим Бурятским отделением Сбербанка
Общество, Фото:
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