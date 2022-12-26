По некоторой информации, он скончался после катания на горных лыжах
Скончался управляющий Бурятским отделением Сбербанка Денис Лепчугов. Об «Байкал-Daily» сообщили в самом финучреждении.
В СМИ появилась информация, что Лепчугов, возможно, погиб на горе Мамай в Кабанском районе Бурятии при катании на горных лыжах. В самом банке обстоятельства гибели официально не комментируют.
Дениса Лепчугова назначили руководителем головного отделения Сбербанка
в Бурятии осенью 2021 года. В команде Сбера Денис Владимирович более 19 лет. Свою карьеру в банке начал с должности экономиста управления кредитования Алтайского банка. С 2011 по 2018 годы работал заместителем управляющего Алтайским отделением Сибирского банка, с июня 2018 года – управляющий Абаканским отделением Сибирского банка.
Бурятское отделение входит в состав Байкальского банка Сбербанка. Филиальная сеть банка на территории региона состоит из 73 офисов, 387 устройств самообслуживания, обеспечивая банковский сервис населению в населённых пунктах от Северо-Муйского до Закаменского районов.
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По некоторой информации, он скончался после катания на горных лыжах
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