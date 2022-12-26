По некоторой информации, он скончался после катания на горных лыжах





Скончался управляющий Бурятским отделением Сбербанка Денис Лепчугов. Об «Байкал-Daily» сообщили в самом финучреждении.





В СМИ появилась информация, что Лепчугов, возможно, погиб на горе Мамай в Кабанском районе Бурятии при катании на горных лыжах. В самом банке обстоятельства гибели официально не комментируют.













