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Скончался управляющий Бурятским отделением Сбербанка

Скончался управляющий Бурятским отделением Сбербанка
Происшествия,  Фото:сайт правительства Бурятии
По некоторой информации, он скончался после катания на горных лыжах

Скончался управляющий Бурятским отделением Сбербанка Денис Лепчугов. Об «Байкал-Daily» сообщили в самом финучреждении.

В СМИ появилась информация, что Лепчугов, возможно, погиб на горе Мамай в Кабанском районе Бурятии при катании на горных лыжах. В самом банке обстоятельства гибели официально не комментируют. 

Дениса Лепчугова назначили руководителем головного отделения Сбербанка в Бурятии осенью 2021 года. В команде Сбера Денис Владимирович более 19 лет. Свою карьеру в банке начал с должности экономиста управления кредитования Алтайского банка. С 2011 по 2018 годы работал заместителем управляющего Алтайским отделением Сибирского банка, с июня 2018 года – управляющий Абаканским отделением Сибирского банка.

Бурятское отделение входит в состав Байкальского банка Сбербанка. Филиальная сеть банка на территории региона состоит из 73 офисов, 387 устройств самообслуживания, обеспечивая банковский сервис населению в населённых пунктах от Северо-Муйского до Закаменского районов.



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