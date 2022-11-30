В Агинском округе откроется выставка-конкурс кукол в национальном костюме

Общество, Фото: пресс-служба ЦРБК Забайкальского края

Итоги конкурса подведут по 22 декабря



13 декабря в Агинском Бурятском округе откроется выставка-конкурс кукол в национальном костюме. Местом проведения мероприятия станет выставочный зале театра «Дали ТЭ» в посёлке Агинское.



На выставке будут представлены авторские куклы ведущих мастеров-кукольников – членов ассоциации «Мастера Аги», победителей всероссийских конкурсов и фестивалей. В конкурсе примут участие куклы по следующим номинациям: «Кукла в народном костюме», «Лучшая авторская кукла», специальный приз «Кукла-сувенир», специальный приз «Кукла из оригинального материала».



- Мероприятие направлено на возрождение, сохранение и развитие народных традиций кукольного творчества, - сообщает центр развития бурятской культуры Забайкальского края.



Выставка продлится до 22 декабря.



Возрастное ограничение 6+

