Итоги конкурса подведут по 22 декабря
13 декабря в Агинском Бурятском округе откроется выставка-конкурс кукол в национальном костюме. Местом проведения мероприятия станет выставочный зале театра «Дали ТЭ» в посёлке Агинское.
На выставке будут представлены авторские куклы ведущих мастеров-кукольников – членов ассоциации «Мастера Аги», победителей всероссийских конкурсов и фестивалей. В конкурсе примут участие куклы по следующим номинациям: «Кукла в народном костюме», «Лучшая авторская кукла», специальный приз «Кукла-сувенир», специальный приз «Кукла из оригинального материала».
- Мероприятие направлено на возрождение, сохранение и развитие народных традиций кукольного творчества, - сообщает центр развития бурятской культуры Забайкальского края.
Выставка продлится до 22 декабря.
Возрастное ограничение 6+
В Агинском округе откроется выставка-конкурс кукол в национальном костюме
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