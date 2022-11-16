Местные команды примут гостей из Иркутска
19 ноября в Улан-Удэ состоится игра в рамках чемпионата по баскетболу «Irkbasket» лиги дивизиона «Masters». Баскетбольный клуб «Лара» принимает «Сбер» из Иркутска. Начало матча в в 18:30 в спортзале ТРЦ «People 's park».
После этого матча здесь же, в рамках чемпионата межрегиональной любительской баскетбольной лиги Иркутской области «Магнум» постарается взять реванш за прошлогоднее домашнее поражение у команды «Авиастроитель» из города Иркутск. Начало матча в 20:00.
Вход на игры свободный. Об этом сообщает федерация баскетбола РБ.
Возрастное ограничение 0+
В Улан-Удэ пройдут игры чемпионата Иркутской области по баскетболу
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