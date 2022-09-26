26 сентября

25 сентября

Популярное

«Лучшей книгой года» стали бурятские притчи

«Лучшей книгой года» стали бурятские притчи
Общество,  Фото:минкультуры РБ
Победитель получил приз в 25 тысяч рублей

В Улан-Удэ завершилась крупнейшая книжная ярмарка республики, которая проходила 22 и 23 сентября в обновлённом здании Национальной библиотеки Бурятии.

Конкурс проводился по пяти номинациям. В номинации «Лучшая книга года» было подано восемь заявок. Лучшей книгой года, по мнению конкурсной комиссии, стала книга «Намжардаан. Бурятские притчи» (на двух языках). В основу сборника вошли произведения самобытного художника-графика, этнографа, краеведа, ветерана просвещения и Великой Отечественной войны Цырен-Намжила Очировича Очирова (1920-1987). Эту книгу представил институт монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН. Учреждение стало обладателем диплома и денежной премии в размере 25 тысяч рублей.


- Я благодарю всех авторов, книжные издательства и научные институты за вклад в развитие издательского дела Бурятии. Также выражаю благодарность авторам за участие в конкурсе «Книга года» и, конечно же, поздравляю вас с победой. Книга - это начало начал для сферы культуры. Именно она вдохновляет на новые творческие свершения, - сказала министра культуры Бурятии Соелма Дагаева.

Конкурс «Книга года Республики Бурятия» традиционно проводится для содействия развитию книгоиздательского дела в республике, популяризации книг, изданных в регионе, выявления лучших книг и поощрения авторов и издателей, сообщает пресс-службе министерства культуры Бурятии.

книги книжный салон

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии отменили обязательный масочный режим
В Бурятии отменили обязательный масочный режим
Общество, 26.09.2022
Ношение защитных масок вновь носит рекомендательный характер
В Улан-Удэ студенты колледжа организовали благотворительную ярмарку
В Улан-Удэ студенты колледжа организовали благотворительную ярмарку
Общество, 26.09.2022
Студенты железнодорожного колледжа помогли семье, которая взяла на воспитание детей с ДЦП
Жителей Бурятии обманывают мошенники с вибромассажными накидками
Жителей Бурятии обманывают мошенники с вибромассажными накидками
Общество, 26.09.2022
Нередко гаджет не подходит по показаниям, но вернуть его нельзя
Село Новосретенка в Бурятии защитят от паводков
Село Новосретенка в Бурятии защитят от паводков
Общество, 26.09.2022
Село Новосретенка расположено на правом берегу реки Малый Гутай
В Улан-Удэ рассказали, как продукты и вещи принимают для мобилизованных
В Улан-Удэ рассказали, как продукты и вещи принимают для мобилизованных
Общество, 26.09.2022
Первую партию весом 10 тонн планируется отправить к концу недели
Олимпиада по байкаловедению прошла в Бурятии
Олимпиада по байкаловедению прошла в Бурятии
Общество, 26.09.2022
Мероприятие прошло в лагере «Байкальский бор»
В Улан-Удэ фонтаны начали готовить к зимовке
В Улан-Удэ фонтаны начали готовить к зимовке
Общество, 26.09.2022
Основные фонтаны накроют специальными конструкциями
В Улан-Удэ ремонтируют тротуары на улице Терешковой
В Улан-Удэ ремонтируют тротуары на улице Терешковой
Общество, 26.09.2022
Ремонт дороги близится к завершению
Шеф-повара Бурятии стали вторыми на всероссийском гастрономическом фестивале
Шеф-повара Бурятии стали вторыми на всероссийском гастрономическом фестивале
Общество, 26.09.2022
Бурятские повара оказались в числе лучших в номинации «Лучший гастрономический тур»
В Бурятии стартовала льготная стерилизация животных
В Бурятии стартовала льготная стерилизация животных
Общество, 26.09.2022
Потомство от одной собаки за три года может достигнуть более 400 особей
В Бурятии по ошибке мобилизовали многодетных отцов и студента
В Бурятии по ошибке мобилизовали многодетных отцов и студента
Общество, 26.09.2022
Об этом сообщил глава Бурятии, посетивший воинские части в Кяхте
«Пересадочный тариф» в Улан-Удэ продлили до конца года
«Пересадочный тариф» в Улан-Удэ продлили до конца года
Общество, 26.09.2022
Свыше 12 тысяч пассажиров воспользовались «пересадочным тарифом»
За сутки в Бурятии выявили меньше сотни больных коронавирусом
За сутки в Бурятии выявили меньше сотни больных коронавирусом
Общество, 26.09.2022
Показатель ежесуточного прироста снижается
Военкомат Бурятии: «Срок пребывания мобилизованных в зоне СВО не установлен»
Военкомат Бурятии: «Срок пребывания мобилизованных в зоне СВО не установлен»
Общество, 26.09.2022
Для мобилизованных не установлено ни минимальное, ни максимальное время службы

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^