«Лучшей книгой года» стали бурятские притчи





В Улан-Удэ завершилась крупнейшая книжная ярмарка республики, которая проходила 22 и 23 сентября в обновлённом здании Национальной библиотеки Бурятии.Конкурс проводился по пяти номинациям. В номинации «Лучшая книга года» было подано восемь заявок. Лучшей книгой года, по мнению конкурсной комиссии, стала книга «Намжардаан. Бурятские притчи» (на двух языках). В основу сборника вошли произведения самобытного художника-графика, этнографа, краеведа, ветерана просвещения и Великой Отечественной войны Цырен-Намжила Очировича Очирова (1920-1987). Эту книгу представил институт монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН. Учреждение стало обладателем диплома и денежной премии в размере 25 тысяч рублей.- Я благодарю всех авторов, книжные издательства и научные институты за вклад в развитие издательского дела Бурятии. Также выражаю благодарность авторам за участие в конкурсе «Книга года» и, конечно же, поздравляю вас с победой. Книга - это начало начал для сферы культуры. Именно она вдохновляет на новые творческие свершения, - сказала министра культуры Бурятии Соелма Дагаева.Конкурс «Книга года Республики Бурятия» традиционно проводится для содействия развитию книгоиздательского дела в республике, популяризации книг, изданных в регионе, выявления лучших книг и поощрения авторов и издателей, сообщает пресс-службе министерства культуры Бурятии.