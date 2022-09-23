Актриса Русского драмтеатра в Улан-Удэ призывает стать донорами крови









- Я даже не знаю, сколько людей поучаствовало в моем спасении. Но кто-то сдал кровь, просто зайдя в кабинет, и благодаря этому сейчас перед вами сидит человек, который через четыре месяца после аварии В 2014 году Анастасия попала в аварию. ДТП произошло по дороге из Иркутской области, колесо автомобиля угодило в выбоину, машину развернуло, и Анастасия вылетела в лобовое стекло. Переломы рёбер, проткнувших внутренние органы и несколько недель комы – то, что довелось пережить Анастасии. Врачи не давали прогнозов . Ей требовалось переливание крови. По словам актрисы, она забрала весь имеющейся в больнице запас крови второй группы.- Я даже не знаю, сколько людей поучаствовало в моем спасении. Но кто-то сдал кровь, просто зайдя в кабинет, и благодаря этому сейчас перед вами сидит человек, который через четыре месяца после аварии уже играл в спектакле . Благодаря этим людям у меня есть семья, я родила чудесного сына и живу. Кровь многих людей теперь стала моей, и я хочу сказать, что вы можете спасти много жизней, просто сдавая кровь, - говорит актриса.









Согласно статистике, в России ежегодно в переливании крови нуждаются около 1,5 млн человек (более четырёх тысяч человек ежедневно). Около 97% процедур совершается на безвозмездной основе, сообщает пресс-служба театра.





С июня по ноябрь в России проводится акция #КультураДонорству #КультурныйКодДонора. Акция нацелена на развитие донорского движения России, укрепление и пропаганда традиций милосердия, взаимопомощи и солидарности. Министерство культуры Бурятии и министр Соелма Дагаева обратились к учреждениям, с просьбой поддержать начинание. Актриса Русского драматического театра имени Бестужева Анастасия Турушева первой откликнулась на призыв поучаствовать в акции.