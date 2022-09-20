В Чите откроется выставка ««Люди» Дерсу Узала»

Выставка приурочена к 150-летию со дня рождения Владимира Арсеньева
Выставка ««Люди» Дерсу Узала», приуроченная к 150-летию со дня рождения Владимира Арсеньева, откроется в Забайкальском краеведческом музее в Чите 27 сентября.
Владимир Арсеньев – путешественник, этнограф, археолог, писатель, исследователь Дальнего Востока и автор знаменитых книг «По Уссурийскому краю», «Дерсу Узала», «Лесные люди удэхейцы».
В основу выставки легли оригинальные этнографические картины, выполненные акварелью художниками Трофимовым и Клементьевым, которые учёный преподнёс в дар Читинскому краеведческому музею в 1924 году.
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Выставка приурочена к 150-летию со дня рождения Владимира Арсеньева
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