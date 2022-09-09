В Улан-Удэ поощрили лучшего водителя вакуумки





В комбинате по благоустройству в Улан-Удэ подвели итоги традиционного конкурса «Лучший работник». В августе конкурс прошёл среди уборщиков территорий, рабочих по комплексному обслуживанию, водителей автомобилей и дорожных рабочих. Победителям вручили почётные грамоты и премию в размере пяти тысяч рублей.Лучшим среди водителей автомобиля стал Александр Левшук, который работает в комбинате уже 20 лет. Каждое лето он спасает город от подтоплений после дождей. Оперативно откачивает лужи на городских дорогах. Помимо этого, Александр круглый год откачивает выгребные ямы по городу.- Профессия водителя вакуумных машин очень важна для города, ведь они спасают его от подтоплений. Назвать её легкой нельзя, всегда нужно быть предельно внимательным на дорогах и во время работы, - отмечают в МБУ «Комбинат по благоустройству».В августе 2021 года в комбинате по благоустройству впервые провели конкурс профессионального мастерства среди уборщиков территорий, водителей и сотрудников подразделения ремонтно-строительных работ. С тех пор конкурс стал традиционным и проводится каждый месяц.