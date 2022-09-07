В Бурятии за сутки заболели COVID-19 почти 300 человек

В больницах лечатся 323 пациента



За прошедшие сутки в Бурятии выявили 287 заболевших коронавирусом. Днём ранее этот показатель был меньше – 219, а за день до этого – менее 200-т (192).



Госпитализировали 17 человек.



За сутки выздоровели 44 пациента, скончался один пожилой больной.



С начала пандемии в Бурятии зарегистрировано 146 210 случаев заражения COVID-19. Из них 46% (66 593) приходится на жителей Улан-Удэ. Полностью выздоровели 140 295 человек, а умерли 3058 больных.



Сейчас в стационарах получают лечение 323 пациента.

