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В Улан-Удэ противный запах с очистных устраняют с помощью особых микробов

В Улан-Удэ противный запах с очистных устраняют с помощью особых микробов
Общество,  Фото:МУП "Водоканал"
Этому предшествовал целый ряд научных экспериментов

В Улан-Удэ неприятный запах очистных сооружений устраняют с помощью специальных микробов. Результат их применения уже вполне могут оценить многие горожане. Безопасная и экологичная обработка главного источника неприятного запаха в микрорайоне Стеклозавод - иловых площадок правобережных очистных сооружений стартовала этой весной, но сначала был проведён целый ряд научных экспериментов, сообщает МУП «Водоканал».

- К сожалению, эксплуатация любых очистных сооружений канализации из-за специфики работы сопровождается выделением крайне неприятных запахов. Однако, основное выделение запахов происходит не от очищаемых сточных вод, а от веществ, задерживаемых непосредственно в процессе очистки, - рассказал начальник отдела экологии МУП «Водоканал» Антон Иванов.

Ещё в 2019 году городской «Водоканал» начал поиски современных методов, способствующих устранению запахов, распространяющихся с очистных сооружений.

Самым доступным и безопасным для экологии региона, по мнению бурятских специалистов, является применение продуктов микробиологической промышленности.

Благодаря экспериментам удалось выявить наиболее подходящий для существующей технологии очистки сточных вод препарат. Производством данного препарата занимается местное научно-производственное объединение. Над развитием своей запатентованной «Эмикс-технологии» компания работает более 20 лет.

- Уже после двух проведённых в этом году обработок новым препаратом «Эмикс-О», в мае в начале июля, наблюдается значительное снижение запаха и ускорение процесса обезвоживания осадка. Это большой плюс для работы очистных сооружений, в целом. В настоящее время, спустя два месяца, мы до сих пор наблюдаем стабильно-положительный эффект, - отметил Антон Иванов.

Кроме того, и на левобережных очистных сооружениях также проводят работы по обработке осадков сточных вод, которые помогут избавиться от неприятных запахов в посёлке Сотниково и в его близлежащих окрестностях.

Чтобы закрепить уже полученный положительный результат, специалисты предприятия проводят дополнительную третью обработку иловых площадок перед наступлением зимних холодов.

экология

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