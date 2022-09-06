В Улан-Удэ противный запах с очистных устраняют с помощью особых микробов

Этому предшествовал целый ряд научных экспериментов
В Улан-Удэ неприятный запах очистных сооружений устраняют с помощью специальных микробов. Результат их применения уже вполне могут оценить многие горожане. Безопасная и экологичная обработка главного источника неприятного запаха в микрорайоне Стеклозавод - иловых площадок правобережных очистных сооружений стартовала этой весной, но сначала был проведён целый ряд научных экспериментов, сообщает МУП «Водоканал».
- К сожалению, эксплуатация любых очистных сооружений канализации из-за специфики работы сопровождается выделением крайне неприятных запахов. Однако, основное выделение запахов происходит не от очищаемых сточных вод, а от веществ, задерживаемых непосредственно в процессе очистки, - рассказал начальник отдела экологии МУП «Водоканал» Антон Иванов.
Ещё в 2019 году городской «Водоканал» начал поиски современных методов, способствующих устранению запахов, распространяющихся с очистных сооружений.
Самым доступным и безопасным для экологии региона, по мнению бурятских специалистов, является применение продуктов микробиологической промышленности.
Благодаря экспериментам удалось выявить наиболее подходящий для существующей технологии очистки сточных вод препарат. Производством данного препарата занимается местное научно-производственное объединение. Над развитием своей запатентованной «Эмикс-технологии» компания работает более 20 лет.
- Уже после двух проведённых в этом году обработок новым препаратом «Эмикс-О», в мае в начале июля, наблюдается значительное снижение запаха и ускорение процесса обезвоживания осадка. Это большой плюс для работы очистных сооружений, в целом. В настоящее время, спустя два месяца, мы до сих пор наблюдаем стабильно-положительный эффект, - отметил Антон Иванов.
Кроме того, и на левобережных очистных сооружениях также проводят работы по обработке осадков сточных вод, которые помогут избавиться от неприятных запахов в посёлке Сотниково и в его близлежащих окрестностях.
Чтобы закрепить уже полученный положительный результат, специалисты предприятия проводят дополнительную третью обработку иловых площадок перед наступлением зимних холодов.
В Улан-Удэ противный запах с очистных устраняют с помощью особых микробов
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Праздничные мероприятия состоятся с 8 по 10 сентября
Также в павильоне республике расскажут о резиденциях Пандито Хамбо-лам
В Алханае состоятся традиционные соревнования по перетягиванию каната
В фонды областного краеведческого музея поступило письмо Александра Пильца
Указ подписал глава района
Диктант написали в музее республике и школах Улан-Удэ
Иностранцы ввозили пять килограммов запрещёнки
Очистные сооружения в западных районах Забайкалья запустят до конца года
К трансляции с видеокамер разрешён публичный доступ
Церемония торжественного открытия состоится 7 сентября
Съёмки фильма с Дмитрием Харатьяном завершились в Забайкальском крае
Девочку назвали Ксенией
Прославленную балерину еле уговорили на интервью на телевидении: ни в какую не хотела акцентировать разговор на себе
Юбиляр всю жизнь посвятила родному колхозу
Ранее она выполнила норматив «Мастер спорта России»