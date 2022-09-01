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В Бурятии с началом учёбы прогнозируют рост COVID-19

В Бурятии с началом учёбы прогнозируют рост COVID-19
Общество, 
В связи с этим к жителям обратился главный санврач республики Сергей Ханхареев

Очередной подъём заболеваемости коронавирусом вероятен с началом учебного года, сообщил 1 сентября главный санитарный врач Бурятии Сергей Ханхареев.

- Наступает осень, студенты и школьники возвращаются с каникул, работающее население – из отпусков. Контакты увеличатся, в связи с чем значительно возрастут риски инфицирования ОРВИ, на этом фоне мы ожидаем и рост заболеваемости COVID-19, - обратился Сергей Ханхареев к жителям республики.

В связи с этим призвал соблюдать все меры безопасности, в том числе привиться.

- Вакцинация - это самая эффективная, дешёвая и доступная мера защиты от вируса. Она поможет избежать рисков заболевания и связанных с этим осложнений. Первая партия вакцины против гриппа поступила, она уже в поликлиниках города, в районах республики. Параллельно с этим крайне важно не забывать о защите от коронавируса – у нас в республике продолжается прививочная кампания против COVID-19. Необходимо своевременно позаботиться о своём здоровье и о здоровье своих близких! – призвал главный санврач республики.

Как сообщал «Байкал-Daily», прививками против гриппа необходимо охватить не менее 60% от численности населения региона. Таким образом, в Бурятии привьют 592 тысячи человек.
коронавирус профилактика Роспотребнадзор

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