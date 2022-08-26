26 августа

25 августа

Популярное

От гриппа планируют привить 60% жителей Бурятии

От гриппа планируют привить 60% жителей Бурятии
Общество,  Фото:из архива
В прошлом году созданный коллективный иммунитет позволил избежать микст-инфекций гриппа и COVID-19

В Бурятии в начале сентября стартует вакцинация против гриппа.

- Начаты подготовительные мероприятия. Утверждены необходимые объёмы вакцинации, определены мероприятия по информированию населения. Запланировано в ближайшее время рассмотрение вопроса о ходе подготовки к эпидемическому сезону заболеваемости гриппом и ОРВИ 2022-2023 гг. на санитарно-противоэпидемической комиссии при правительстве Бурятии, - сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора.

Согласно постановлению главного государственного санитарного врача РФ, необходимо охватить прививками против гриппа не менее 60% от численности населения региона. Таким образом, в Бурятии необходимо привить порядка 592 тысячи человек.

- В прошлом эпидсезоне в республике наблюдался рост заболеваемости ОРВИ и гриппом, который протекал на фоне распространения коронавирусной инфекции. При этом мы смогли удержать эпидемический процесс на умеренном уровне, избежать массовой заболеваемости гриппом – и всё благодаря широкому охвату иммунизацией. Было привито более 500 тысяч человек, что составило около 52% населения республики. Да, мы опасались микст-инфекций гриппа и COVID-19, но созданный коллективный иммунитет позволил избежать этого. Поэтому в наступающем эпидсезоне необходимо, чтобы вакцинацию против гриппа прошло как можно больше жителей нашей республики. У нас используются отечественные вакцины, они абсолютно безопасны и содержат актуальные штаммы вируса гриппа, - сообщил главный государственный санитарный врач по Бурятии Сергей Ханхареев.

В первую очередь, вакцинация рекомендуется группам риска, предусмотренным национальным календарём профилактических прививок:

- детям с 6 месяцев;
- учащимся 1-11 классов;
- студентам ссузов и вузов;
- работникам медицинских и образовательных организаций, транспорта, коммунальной, социальной сфер;
- лицам, работающим вахтовым методом;
- сотрудникам правоохранительных органов и государственных контрольных органов в пунктах пропуска через государственную границу;
- работникам организаций социального обслуживания и многофункциональных центров;
- государственным гражданским и муниципальным служащим;
- беременным женщинам;
- взрослым старше 60 лет;
- лицам, подлежащим призыву на военную службу;
- лицам с хроническими заболеваниями.

Кроме того, вакцинацию против гриппа крайне важно пройти работникам предприятий птицеводства и свиноводства, сотрудникам зоопарков, имеющим контакт с птицей, всем, кто занимается разведением домашней птицы на продажу, а также сотрудникам и получателям социальных услуг стационарных организаций социального обслуживания.
грипп вакцинация Роспотребнадзор

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Десантник из Бурятии стал победителем на Армейских международных играх в Алжире
Десантник из Бурятии стал победителем на Армейских международных играх в Алжире
Общество, 26.08.2022
Алексей Аранзаев забрал золото в армейском рукопашном бое
В Бурятии главврач инфекционной больницы успокоила жителей
В Бурятии главврач инфекционной больницы успокоила жителей
Общество, 26.08.2022
Главврач Татьяна Сымбелова рассказала о том, кто чаще всего сейчас более коронавирусом
Жительнице Бурятии исполнилось 100 лет
Жительнице Бурятии исполнилось 100 лет
Общество, 26.08.2022
Наталья Агафонова гордится своей большой семьёй и сохраняет позитивный настрой на жизнь
В Бурятии выявили более 400 заболевших коронавирусом за сутки
В Бурятии выявили более 400 заболевших коронавирусом за сутки
Общество, 26.08.2022
Коронавирус в Бурятии по-прежнему набирает обороты
От гриппа планируют привить 60% жителей Бурятии
От гриппа планируют привить 60% жителей Бурятии
Общество, 26.08.2022
В прошлом году созданный коллективный иммунитет позволил избежать микст-инфекций гриппа и COVID-19
Бурдрам откроет новый сезон премьерой комедии «Барлаг»
Бурдрам откроет новый сезон премьерой комедии «Барлаг»
Общество, 26.08.2022
«Таким будет сентябрь: три постановки, три драгоценности», - говорят в театре
Сегодня в Улан-Удэ будут массово проверять водителей
Сегодня в Улан-Удэ будут массово проверять водителей
Общество, 26.08.2022
Экипажи ДПС будут работать на выездах из города
Более 70% жителей Бурятии готовы покупать авто в Казахстане
Более 70% жителей Бурятии готовы покупать авто в Казахстане
Общество, 26.08.2022
При этом автолюбители Дальнего Востока меньше остальных россиян интересуются таким способом
В Бурятии работникам предприятий выплатили долг по зарплате 1,1 млн
В Бурятии работникам предприятий выплатили долг по зарплате 1,1 млн
Общество, 26.08.2022
Зарплату за апрель не получили 105 работников 
Три ФАПа в Бурятии через суд обеспечат оборудованием
Три ФАПа в Бурятии через суд обеспечат оборудованием
Общество, 26.08.2022
Нарушение закона об охране здоровья граждан выявила прокуратура 
В Улан-Удэ осудили забайкальца за покушение на дачу взятки
В Улан-Удэ осудили забайкальца за покушение на дачу взятки
Общество, 26.08.2022
Мужчина предлагал взятку в 100 тысяч рублей 
В Улан-Удэ состоится мотоджимхана
В Улан-Удэ состоится мотоджимхана
Общество, 26.08.2022
Соревнования проведут на площадке у ТРЦ «Мёд»
В Иркутске развернётся фестиваль «Музыка моего города»
В Иркутске развернётся фестиваль «Музыка моего города»
Общество, 26.08.2022
На мероприятии выступят более 20 музыкальных групп и вокалистов
В Бурятии температура опускалась до -5 градусов
В Бурятии температура опускалась до -5 градусов
Общество, 26.08.2022
В республике днём преимущественно без осадков

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^