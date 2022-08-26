От гриппа планируют привить 60% жителей Бурятии

Общество, Фото: из архива

В прошлом году созданный коллективный иммунитет позволил избежать микст-инфекций гриппа и COVID-19



В Бурятии в начале сентября стартует вакцинация против гриппа.



- Начаты подготовительные мероприятия. Утверждены необходимые объёмы вакцинации, определены мероприятия по информированию населения. Запланировано в ближайшее время рассмотрение вопроса о ходе подготовки к эпидемическому сезону заболеваемости гриппом и ОРВИ 2022-2023 гг. на санитарно-противоэпидемической комиссии при правительстве Бурятии, - сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора.



Согласно постановлению главного государственного санитарного врача РФ, необходимо охватить прививками против гриппа не менее 60% от численности населения региона. Таким образом, в Бурятии необходимо привить порядка 592 тысячи человек.



- В прошлом эпидсезоне в республике наблюдался рост заболеваемости ОРВИ и гриппом, который протекал на фоне распространения коронавирусной инфекции. При этом мы смогли удержать эпидемический процесс на умеренном уровне, избежать массовой заболеваемости гриппом – и всё благодаря широкому охвату иммунизацией. Было привито более 500 тысяч человек, что составило около 52% населения республики. Да, мы опасались микст-инфекций гриппа и COVID-19, но созданный коллективный иммунитет позволил избежать этого. Поэтому в наступающем эпидсезоне необходимо, чтобы вакцинацию против гриппа прошло как можно больше жителей нашей республики. У нас используются отечественные вакцины, они абсолютно безопасны и содержат актуальные штаммы вируса гриппа, - сообщил главный государственный санитарный врач по Бурятии Сергей Ханхареев.



В первую очередь, вакцинация рекомендуется группам риска, предусмотренным национальным календарём профилактических прививок:



- детям с 6 месяцев;

- учащимся 1-11 классов;

- студентам ссузов и вузов;

- работникам медицинских и образовательных организаций, транспорта, коммунальной, социальной сфер;

- лицам, работающим вахтовым методом;

- сотрудникам правоохранительных органов и государственных контрольных органов в пунктах пропуска через государственную границу;

- работникам организаций социального обслуживания и многофункциональных центров;

- государственным гражданским и муниципальным служащим;

- беременным женщинам;

- взрослым старше 60 лет;

- лицам, подлежащим призыву на военную службу;

- лицам с хроническими заболеваниями.



Кроме того, вакцинацию против гриппа крайне важно пройти работникам предприятий птицеводства и свиноводства, сотрудникам зоопарков, имеющим контакт с птицей, всем, кто занимается разведением домашней птицы на продажу, а также сотрудникам и получателям социальных услуг стационарных организаций социального обслуживания.

