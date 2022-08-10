Надёжные машины получили вторую жизнь
Более 20 лет на вооружении пожарных подразделений противопожарной службы Бурятии находятся автомобили ЗИЛ-130 и ЗИЛ-131. Надёжные и высокопроходимые, практичные в эксплуатации, и, что немаловажно, ремонтопригодные. Однако многие из них за долгие годы службы уже отработали все предельные сроки, что неминуемо сказалось на их техническом состоянии, рассказали в республиканском агентстве ГО и ЧС.
В 2022 году был проведён капитальный ремонт пяти пожарных автомобилей. На это из бюджета Бурятии 10 млн рублей. В машинах заменили двигатели, пожарные насосы и цистерны, а также основные узлы и агрегаты.
Отремонтированные машины поступят в сёла Сотниково, Иволгинск, Гусиное Озеро, Енхор и Уро.
- Передали водителям пять автомобилей, которые прошли капитальный ремонт. Мы искренне радуемся тому, что пожарные автоцистерны, находившиеся еще недавно не в лучшем состоянии, по сути, приобрели сегодня вторую жизнь, - сказал директор государственного казенного учреждения «Противопожарная служба Бурятии» Сергей Андриевский.
В Бурятии пять пожарных машин отремонтировали за 10 млн
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