Состоялся специальный автопробег
В Бурятии сотрудники управления Росгвардии и члены «Боевого братства» провели автопробег в честь Дня ветеранов боевых действий. Участники автопробега почтили память погибших у мемориалов.
На базе сил специального назначения Росгвардии они возложили цветы и венки к мемориалу «Шагнувшие в бессмертие», посвящённому сотрудникам ОМОН и СОБР, погибшим при исполнении служебного долга.
Памятное мероприятие завершилось торжественным митингом и концертом в сквере «Ровесникам, ушедшим в бой».
- В нашей организации участники более 10 различных войн, и мы все вместе делаем одно дело. Дело это – сохранение памяти o наших ребятах, - отметил руководитель общественной организации «Боевое братство» Жaмбaл-Жaмco Жaнaeв.
По всей республике ветераны почтили память погибших в корейской войне, в Афганистане, на Северном Кавказе и в других боевых действиях. Сейчас к этому списку присоединились и ветераны боевых действий из числа участников специальной военной операции.
В селе Бичура в Парке Победы прошёл митинг. Участники почтили память погибших минутой молчания и возложили к мемориалу цветы, четырём ветеранам вручили удостоверения и медали «Ветеран боевых действий».
- В эти дни мы все с вами видим и чувствуем, что современное поколение наших воинов более чем достойно памяти предков! Ежедневно российский солдат проявляет небывалый героизм и мужество в ходе проведения специальной военной операции, - подчеркнул заместитель начальника управления Росгвардии по Бурятии Василий Лосев.
Всего в республике зарегистрировано более девяти тысяч ветеранов боевых действий.
В Бурятии росгвардейцы почтили память ветеранов боевых действий
Общество, Фото:
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