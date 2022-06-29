Паровоз-памятник из Северобайкальска увезут на восстановление

Его место займёт ретротепловоз ТЭ-3



Паровоз-памятник П36 «Генерал» в городе Северобайкальск, который более 20 лет простоял на постаменте у санатория-профилактория «Подлеморье», в конце июля отправится на капитальный ремонт в специализированное депо на станцию Тихорецкая Северо-Кавказской железной дороги.



- На Восточно-Сибирской железной дороге уже есть положительный опыт восстановления и последующего применения ретротехники. Так, паровоз, простоявший более 30 лет на постаменте в иркутском микрорайоне Ново-Ленино, был полностью восстановлен и используется для перевозки в туристических поездах, - сообщает пресс-служба ВСЖД.



П36 — один из самых совершенных отечественных паровозов. Машины этой серии называют «Генералами» за похожие на лампасы длинные полосы по бортам локомотива. Конструкционная скорость паровоза составляла 125 км/ч, мощность — 3077 лошадиных сил, при этом КПД достигал рекордных для этого типа машин 9%.



Пустующее место на постаменте займёт ретротепловоз ТЭ-3, который в настоящее время украшает привокзальную площадь станции Новая Чара.



Именно тепловозы ТЭ-3 использовались на неэлектрифицированных участках железных дорогах с начала 1960-х до середины 1970-х годов, и активно использовались в период строительства Байкало-Амурской магистрали. В свою очередь, на освободившийся постамент в Новой Чаре будет установлен тепловоз 2ТЭ10 М. Отметим, что машины данной серии до сих пор эксплуатируются на БАМе.

