В Бурятии сушат «убитую» дорогу







Чтобы обеспечить проезд, дорожники ведут работу по замене слабого грунта. В целом задействовано более 40 единиц спецтехники: экскаваторы, погрузчики, катки, бульдозеры, самосвалы и т.д.



- На первом участке уже завершаются работы по устройству проезда по одной полосе, до конца недели, вероятнее всего, обеспечим проезд. На втором участке тоже идут работы, они продлятся до 15 июня. На третьем участке с 357 по 387 км ситуация немного сложнее. Подрядная организация выгнала два грейдера, сейчас они занимаются планировкой и сушкой поверхности существующего земляного полотна, а также ведётся отсыпка нового земляного полотна, - отметил Александр Гоге.



Министр добавил, что на указанных участках дороги до 5 июля введено временное ограничение движения для большегрузов: «На дороге установлен весогабаритный контроль. Постоянно меняем место его дислокации. На сегодняшний день выписаны штрафы. Эта работа будет продолжена до снятия всех ограничений»



- Движение транспорта идёт. Увеличили продолжительность рабочего дня на час, сократили время обеда до 15 минут и добавили количество машин, - доложил подрядчик на участке с 234 км по 264 км.



На участке с 342 по 352 км подрядчик рассказал, что у них задействовано пять самосвалов, два грейдера, погрузчики: «После замены слабого грунта мы выполним отсыпку из более мелкой фракции, чтобы обеспечить безопасный проезд».



- Необходимо потом выполнить планировку, и восстановить проезд в максимально сжатые сроки, - подчеркнул Александр Гоге.



Сейчас на дороге Улан-Удэ – Романовка – Чита идёт ремонт и капитальный ремонт участков с 16 по 26 км, с 26 по 58 км, с 90 по 93 км, с 357 по 387 км.



На участке с 234-264 км также запланирован капитальный ремонт. Сейчас проектная документация находится на корректировке. В прошлом году был отремонтирован участок с 264 -294 км.



Также в 2022 году на автомобильной дороге Улан-Удэ-Романовка-Чита запланировано начать ремонт по участку 200-234 км. Кроме того в настоящее время выполняются работы по разработке проектной документации на капитальный ремонт участка 180- 195 км. Также идёт разработка проектной документации на капитальный ремонт моста через реку Курба, начало работ запланировано в 2023 году.



