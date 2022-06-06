В Бурятии скандальную дорогу «убили» большегрузы

В Еравнинском районе Бурятии закипели работы на непроходимой дороге, по которой местные жители были вынуждены создать петицию. Сейчас дорожники восстанавливают там проезд.
Как сообщал «Байкал-Daily», петицию с просьбой заняться размытой дорогой еравнинцы создали 4 июня; на сегодня её подписали более 400 человек. Сейчас более чем на 30-километром участке дороги регионального значения Улан-Удэ – Романовка – Чита проезд попросту невозможен, там вязнут даже большегрузы. «Мы, жители и гости Еравнинского района, просим не оттягивать ремонт автотрассы. В этом году стало невозможно проехать, большегрузы, что едут в ГОК «Озёрный» и «Эгитинский» разбили все дороги, теперь сами там и встают. Сейчас, с наступлением лета, пойдут дожди и проехать будет вовсе невозможно. Глава района и руководители ГОК, примите меры!» - говорится в петиции.
В воскресенье, 5 июня, глава Бурятии Алексей Цыденов поручил в кратчайшие сроки провести восстановительные работы. Глава отправил на место министра транспорта Александра Гоге, который прибыл в район сегодня утром.
Сейчас министр по-прежнему находится в Еравнинском районе, сообщили в пресс-службе минтранса Бурятии.
В минтрансе назвали причины того, что дорога стала непроходимой. «Ситуация сложилась из-за превышения большегрузами разрешённой максимально допустимой массы в период сезонной оттайки грунта. Положение усугубили и обильные осадки», - прокомментировали в министерстве.
Участок с 234 по 264 км - один из самых проблемных. Он находится в нулевых отметках, и практически на всем протяжении есть пучинообразования, колейность и волнообразования. Чтобы обеспечить проезд, дорожники ведут работу по замене слабого грунта.
- Сейчас проблемные места на дороге отсыпают скальником, чтобы обеспечить бесперебойный проезд, но мы понимаем, что это временная мера и необходимы кардинальные решения. Они будут. В 2023 году мы планируем приступить к капитальному ремонту участка с 234 по 264 км. Так, ремонт планировали начать в этом году, однако, проектная документация была разработана еще в 2015 году и предполагала замену асфальтобетонного покрытия. С тех пор дорогу разбили, и сейчас она находится в нулевых отметках. Такой вид как ремонт уже не подойдёт, на участке необходимо заново отсыпать дорожное полотно, поднимать его и лишь после этого укладывать новое асфальтобетонное покрытие. Поэтому нами было принято решение, откорректировать документацию и уже в следующем году капитально качественно отремонтировать этот участок. Сейчас документация находится на корректировке, - сообщил министр по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии Александр Гоге.
Тяжёлая ситуация сложилась и на участках со 347 по 351 км и с 357 по 369 км. Здесь дорожники также восстанавливают проезд. Разбитые тяжеловесами участки отсыпают и выравнивают грейдерами.
Меж тем, в этом году на участке с 357 по 387 км стартовал капитальный ремонт. К 2024 году на нем полностью заменят дорожное полотно, уложат асфальт.
- В любом случае, чтобы автобусы и легковые автомобили могли проезжать, сейчас идут восстановительные работы. Кроме того, изыскиваются ресурсы для организации на дороге Улан-Удэ – Романовка – Чита круглосуточной работы передвижного пункта весогабаритного контроля. К сожалению, в организации такого пункта тоже есть свои сложности, так только у сотрудников ГИБДД есть полномочия остановить автомобиль для замеров, а у ГИБДД не всегда есть возможность выделить сотрудника. Этот вопрос решается, - добавил министр.
На всех участках организовано круглосуточное дежурство техники.