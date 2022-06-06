 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

06 июня

05 июня

Популярное

В Бурятии скандальную дорогу «убили» большегрузы

В Бурятии скандальную дорогу «убили» большегрузы
Общество,  Фото:минтранс Бурятии
Министр транспорта Бурятии, которого глава Алексей Цыденов отправил на место, рассказал о ситуации

В Еравнинском районе Бурятии закипели работы на непроходимой дороге, по которой местные жители были вынуждены создать петицию. Сейчас дорожники восстанавливают там проезд.

Как сообщал «Байкал-Daily», петицию с просьбой заняться размытой дорогой еравнинцы создали 4 июня; на сегодня её подписали более 400 человек. Сейчас более чем на 30-километром участке дороги регионального значения Улан-Удэ – Романовка – Чита проезд попросту невозможен, там вязнут даже большегрузы. «Мы, жители и гости Еравнинского района, просим не оттягивать ремонт автотрассы. В этом году стало невозможно проехать, большегрузы, что едут в ГОК «Озёрный» и «Эгитинский» разбили все дороги, теперь сами там и встают. Сейчас, с наступлением лета, пойдут дожди и проехать будет вовсе невозможно. Глава района и руководители ГОК, примите меры!» - говорится в петиции.

В воскресенье, 5 июня, глава Бурятии Алексей Цыденов поручил в кратчайшие сроки провести восстановительные работы. Глава отправил на место министра транспорта Александра Гоге, который прибыл в район сегодня утром.

Сейчас министр по-прежнему находится в Еравнинском районе, сообщили в пресс-службе минтранса Бурятии.

В минтрансе назвали причины того, что дорога стала непроходимой. «Ситуация сложилась из-за превышения большегрузами разрешённой максимально допустимой массы в период сезонной оттайки грунта. Положение усугубили и обильные осадки», - прокомментировали в министерстве.

Участок с 234 по 264 км - один из самых проблемных. Он находится в нулевых отметках, и практически на всем протяжении есть пучинообразования, колейность и волнообразования. Чтобы обеспечить проезд, дорожники ведут работу по замене слабого грунта.

- Сейчас проблемные места на дороге отсыпают скальником, чтобы обеспечить бесперебойный проезд, но мы понимаем, что это временная мера и необходимы кардинальные решения. Они будут. В 2023 году мы планируем приступить к капитальному ремонту участка с 234 по 264 км. Так, ремонт планировали начать в этом году, однако, проектная документация была разработана еще в 2015 году и предполагала замену асфальтобетонного покрытия. С тех пор дорогу разбили, и сейчас она находится в нулевых отметках. Такой вид как ремонт уже не подойдёт, на участке необходимо заново отсыпать дорожное полотно, поднимать его и лишь после этого укладывать новое асфальтобетонное покрытие. Поэтому нами было принято решение, откорректировать документацию и уже в следующем году капитально качественно отремонтировать этот участок. Сейчас документация находится на корректировке, - сообщил министр по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии Александр Гоге.

Тяжёлая ситуация сложилась и на участках со 347 по 351 км и с 357 по 369 км. Здесь дорожники также восстанавливают проезд. Разбитые тяжеловесами участки отсыпают и выравнивают грейдерами.


Меж тем, в этом году на участке с 357 по 387 км стартовал капитальный ремонт. К 2024 году на нем полностью заменят дорожное полотно, уложат асфальт.

- В любом случае, чтобы автобусы и легковые автомобили могли проезжать, сейчас идут восстановительные работы. Кроме того, изыскиваются ресурсы для организации на дороге Улан-Удэ – Романовка – Чита круглосуточной работы передвижного пункта весогабаритного контроля. К сожалению, в организации такого пункта тоже есть свои сложности, так только у сотрудников ГИБДД есть полномочия остановить автомобиль для замеров, а у ГИБДД не всегда есть возможность выделить сотрудника. Этот вопрос решается, - добавил министр.

На всех участках организовано круглосуточное дежурство техники.

дороги минтранс

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии после ремонта открылся дом детского творчества
В Бурятии после ремонта открылся дом детского творчества
Общество, 06.06.2022
Двери Каменского дома детского творчества открылись после реконструкции фасада, проводившейся при поддержке «Сибцема»
В Бурятии скандальную дорогу «убили» большегрузы
В Бурятии скандальную дорогу «убили» большегрузы
Общество, 06.06.2022
Министр транспорта Бурятии, которого глава Алексей Цыденов отправил на место, рассказал о ситуации
На Украине погиб 25-летний контрактник из Бурятии
На Украине погиб 25-летний контрактник из Бурятии
Общество, 06.06.2022
У Арсалана Дамбаева остались трое детей
В Бурятии практически завершили строительство многострадальной школы
В Бурятии практически завершили строительство многострадальной школы
Общество, 06.06.2022
Школу в Клюевке должны были построить ещё в 2019 году, но не сдали до сих
Уроженец Бурятии уберёг жительницу Красноярска от мошенников
Уроженец Бурятии уберёг жительницу Красноярска от мошенников
Общество, 06.06.2022
Доржи Ангапов по рассказу бабушки опознал, что её обманывают аферисты
Немного милоты: В Бурятии совёнок следил за лесниками
Немного милоты: В Бурятии совёнок следил за лесниками
Общество, 06.06.2022
Лесники подкормили совёнка тушёнкой
В Улан-Удэ завершили строительство тропы Победы
В Улан-Удэ завершили строительство тропы Победы
Общество, 06.06.2022
Общая протяжённость тропы превысила 5 километров 
Жителей Бурятии ждут трёхдневные выходные
Жителей Бурятии ждут трёхдневные выходные
Общество, 06.06.2022
На этой неделе отпразднуют День России
В Бурятии объявили штормовое предупреждение
В Бурятии объявили штормовое предупреждение
Общество, 06.06.2022
Ожидаются грозы, снег, возможен град
Жители Бурятии неохотно продают свои квартиры через торги сиротам
Жители Бурятии неохотно продают свои квартиры через торги сиротам
Общество, 06.06.2022
Сотрудники управления капстроительства даже лично обзванивают собственников квартир по номерам на «Авито»
В Бурятии водителям напоминают, что ребёнок главный пассажир
В Бурятии водителям напоминают, что ребёнок главный пассажир
Общество, 06.06.2022
Сотрудники ГИБДД проводят специальную акцию
В Улан-Удэ утвердили эмблему Дня города
В Улан-Удэ утвердили эмблему Дня города
Общество, 06.06.2022
На официальной эмблеме изображены главные достопримечательности города
Десантник из Бурятии погиб в ходе спецоперации
Десантник из Бурятии погиб в ходе спецоперации
Общество, 06.06.2022
Солбон Норбоев был также участником военной операции в Сирии

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^