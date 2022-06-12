В Улан-Удэ до +26 градусов

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Местами по Бурятии возможны грозы с короткими дождями



По данным Бурятского гидрометцентра, 12 июня по республике: без осадков, утром местами туманы. В дневные часы местами возможны локальные грозы с короткими дождями. Ветер северо-западный 3-8, днём в отдельных районах до 15-17 м/с. Температура ночью +7, +12, местами по юго-западу и северу +1, +6, днём по южной половине +23, +28, по северу +17, +22, по побережью Байкала +11, +16.



В Улан-Удэ без осадков, утром местами туман. Ветер северо-западный ночью 3-8, днём 8-13 м/с. Температура ночью +9, +11, днём +24, +26.

