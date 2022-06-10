Более 80 закаменцев планируют отпраздновать новоселье
Совсем скоро более 80 человек, проживавших в аварийном жилье города Закаменск, отпразднуют долгожданное новоселье. В ближайшее время их переселят из старого аварийного жилья в новые дома, сообщает пресс-служба министерства строительства Бурятии.
В настоящее время на этапе строительства находятся два многоквартирных дома. Один из них рассчитан на 12 квартир и уже практически построен. Во втором доме будет 21 квартира. Сейчас подрядчик приступил к работам по возведению первого этажа.
- Приступили к строительству в июне прошлого года. Первый дом уже построен на 90%. Сейчас там ведутся отделочные работы, устанавливается сантехника и электрика. По контракту оба дома должны сдать в декабре этого года. Скорее всего, первый дом будет сдан раньше срока. По второму дому на сегодняшний день идёт строительство первого этажа, - рассказал главный инженер ООО «Строитель» Александр Смолин.
Строительство домов обошлось в более ста миллионов рублей, за счёт средств фонда содействия реформированию ЖКХ. Площадь квартир: от 24 до 79 кв. м. Будущие новосёлы отмечают, что ждут с нетерпением, когда смогут заехать в новые квартиры.
Сейчас в Бурятии переселяют жителей, чьё жилье было признано аварийным до 2017 года. А это больше 6 тысяч человек.
- Бурятия в этом году приступила к ускоренной реализации программы по расселению аварийного жилого фонда. На ближайшие два года республика получила 2,8 миллиарда рублей. Таким образом, с учётом строительства домов до конца этого года в Закаменском районе будет расселён весь аварийный жилой фонд, признанный таковым до 2017 года. В этой программе также участвуют города Улан-Удэ и Северобайкальск, Кабанский, Прибайкальский, Селенгинский, Северо-Байкальский и Кижингинский районы, - отметил министр строительства и модернизации ЖКК РБ Николай Рузавин.
В Закаменске строят жильё для жителей аварийных домов
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