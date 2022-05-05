В рамках мероприятия были проведены экологическая акция, круглый стол и молебен
В Окинском районе Бурятии прошёл уже ставший традиционным межрегиональный горный фестиваль «Мунку-Сардык». Более 2 тысяч туристов смогли испытать свои возможности и совершить восхождение на высочайшую гору Саян, достигающую 3491 метра.
В первый день, 3 мая, состоялся молебен почитания Бурин-Хана – хозяина священной горы Мунку-Сардык – за здоровье, благополучие и процветание всех живых существ.
Также в период прохождения фестиваля прошла экологическая акция «За чистый Мунку-Сардык». Отметим, что местность священна для жителей Окинского района, оставлять мусор считается неприемлемым.
В завершение мероприятия состоялся круглый стол на тему «Развитие туризма в Окинском районе», сообщает пресс-служба министерства туризма РБ.
В Бурятии завершился горный фестиваль «Мунку-Сардык»
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