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В Бурятии завершился горный фестиваль «Мунку-Сардык»

В Бурятии завершился горный фестиваль «Мунку-Сардык»
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
В рамках мероприятия были проведены экологическая акция, круглый стол и молебен

В Окинском районе Бурятии прошёл уже ставший традиционным межрегиональный горный фестиваль «Мунку-Сардык». Более 2 тысяч туристов смогли испытать свои возможности и совершить восхождение на высочайшую гору Саян, достигающую 3491 метра.

В первый день, 3 мая, состоялся молебен почитания Бурин-Хана – хозяина священной горы Мунку-Сардык – за здоровье, благополучие и процветание всех живых существ.

Также в период прохождения фестиваля прошла экологическая акция «За чистый Мунку-Сардык». Отметим, что местность священна для жителей Окинского района, оставлять мусор считается неприемлемым.

В завершение мероприятия состоялся круглый стол на тему «Развитие туризма в Окинском районе», сообщает пресс-служба министерства туризма РБ.
Бурятия фестиваль Мунку-Сардык туризм Окинский район

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