В Улан-Удэ ярко отпразднуют День Победы

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В Улан-Удэ праздничные мероприятия, посвященные 77-летию со Дня Победы в Великой Отечественной войне, стартуют с городского фестиваля ветеранских коллективов. Он состоится сегодня,в культурно-досуговом центре «Рассвет».в микрорайоне Горького пройдёт торжественный митинг и возложение венков на Мемориале братской могилы Героев Советского Союза и воинов, умерших в госпиталях города.запустят традиционный велопробег «Звезда Победы» и акцию «Цветок Победы». Велосипедисты проедут по маршруту «площадь Славы - бюст Борсоеву - Мемориальный комплекс умершим от ран – Мемориал Победы».В этот же день «фронтовые бригады» - артисты, творческие коллективы будут выступать с концертной программой во дворах, где проживают ветераны.в городском дворце детского и юношеского творчества состоится традиционный турнир по борьбе дзюдо памяти Героя Советского Союза Сергея Орешкова.с площади Советов до Мемориала Победы юные патриоты пройдут с городским маршем. Мероприятие продолжится торжественным митингом «Живая память» на Мемориале Победы.В этот день по городу будет курсировать «Трамвай Победы» маршрута №2, а во всех парках Улан-Удэ будут готовить солдатскую кашу и угощать горожан.на площади Революции состоится акция «Синий платочек» и концерт «Песни Победы».В День Победы,центр города будет полностью перекрыт. Общественный транспорт будет двигаться по улицам Смолина и Борсоева, ближайшие остановки - БГУ по ул. Смолина и остановка по ул. Борсоева, 7а. Движение трамваев остановится в 11:00, когда начнётся движение «Бессмертного полка».на площади Советов начнётся парад Победы, посвященный 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.По главной площади столицы Бурятии в составе механизированной колонны проедут экипажи бронетранспортеров БТР-80, бронемашин повышенной защищенности «Тайфун», армейских мотовездеходов АМ-1, боевых машин с противотанковым комплексом «Конкурс», реактивных систем залпового огня «Торнадо-Г», «Ураган», ствольной артиллерии (122-мм гаубиц Д-30), автомобилей КамАЗ-5350 с зенитной установкой ЗУ-23-2, пусковых установок оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М», бронеавтомобилей «Рысь». Всего будет задействовано более 30 единиц военной техники.Также в колонне проедет восстановленный военными мастерами тяжелый советский танк ИС-2 «Иосиф Сталин», а также боевая машина артиллерии БМ-13 «Катюша». Возглавит механизированную колонну техники легендарный танк Т-34.Всего в параде Победы примут участие около 1,5 тысяч человек. Помимо военнослужащих соединений и воинских частей ВВО, в нем примут участие военнослужащие воздушно-десантных войск, подразделения других силовых ведомств, юнармейцы регионального отделения всероссийского военно-патриотического общественного движения.с главной площади Улан-Удэ двинется «Бессмертный полк», шествие которого состоится впервые спустя два года перерыва.В День Победы у всех памятных мест города - мемориалов, бюстов героев Советского Союза, школ-бывших эвакогоспиталей пройдут почётные караулы.В парке «Кристальный» состоится литературно-музыкальное представление «Мы чтим подвиг, воспетый на века!», в парке «Юбилейный» - театрализованное представление «От героев былых времен», в парке культуры и отдыха имени Д.Ж. Жанаева - праздничное народное гуляние «Мы помним! Мы гордимся!».В парке имени С.Н. Орешкованачнется праздничный концерт «Победа в музыке весны», там же запустят ландшафтную историческую анимацию «Подвиги героев и песенный флешмоб «Салют Победы в наших песнях».Празднование Дня Победы в Улан-Удэ завершится праздничным артиллерийским салютом на острове КомсомольскийПри проведении салюта будет задействовано около 30 единиц орудий различных типов, в том числе 152-мм гаубицы «Мста-Б» и 122-мм Д-30, а также салютные пусковые установки 2А30, 2А35, 2А85.В вечернее время, по городу с 22:00 будет задействовано восемь трамваев и около 300 автобусов для вывоза населения. Два вагона трамвая и два больших автобуса оформят под военную тематику. Водители трамваев наденут в праздничную форму с георгиевскими лентами, будет звучать музыка военных лет.