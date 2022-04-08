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В Бурятии проект «Донор погонов» получил грант в 300 тысяч

В Бурятии проект «Донор погонов» получил грант в 300 тысяч
Общество,  Фото:УФСИН по Бурятии
Грант выиграла организация ветеранов уголовно-исполнительной системы

Региональное отделение общероссийской общественной организации ветеранов уголовно-исполнительной системы по Бурятии выиграло грант в минспорта республики в номинации «Развитие добровольческой (волонтёрской) деятельности». Грант составил 300 тысяч рублей.

Грантовый проект «Донор в погонах» направлен на привлечение к донорству людей из числа работников и государственных служащих силовых органов Бурятии.

- На выделенные средства будут изготовлены ролики, буклеты и плакаты для пропаганды добровольной сдачи крови и её компонентов, информирования потенциальных доноров о социальной значимости этого благородного дела, важного для спасения жизни людей, - сообщили в УФСИН по Бурятии.


гранты Донорство крови

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