В трёх номинациях победили семьи однофамильцев
В Хоринском районе Бурятии прошёл фестиваль семей «Горит очаг семейный в юрте моей – Минии булын гуламта түрэл буусым элшэ». В мероприятии приняли участие семьи, говорящие на бурятском языке.
- Основные цели и задачи фестиваля – сохранение и развитие традиционного народного праздника Сагаалган, повышение социальной и творческой активности семьи, укрепление роли семьи в сохранении и развитии бурятской культуры, языка, преемственности лучших семейных традиций, раскрытие творческого потенциала семьи, - рассказала начальник отдела соцзащиты по Хоринскому району Дарима Будаева.
Каждая семья представила членам авторитетного жюри пять конкурсных заданий по положению фестиваля. Семья Бадмацыреновых, победители в номинации «Угаа хүндэлэн залгуулая», из села Хоринска представила очень интересную визитную карточку, видеопрезентацию, красочный рассказ о своей семье, своём роде, именитых и прославленных родственниках. Семья Ринчиновых, победители в номинации «Угайм эрдэни – Реликвия моей семьи», из села Баян-Гол показала старинные реликвии своей семьи, передающееся из поколения в поколение, чем удивили и жюри, и зрителей.
Их однофамильцы из села Хоринск победили в номинации «Сагаан hарын үреэл – Благопожелания с Белым месяцем», поздравив всех гостей старинными уреэлами-благопожеланиями. Ещё одна семья Ринчиновых из Амгаланты стала победителями в номинации «Сагаан hарын хэшэг», презентовав традиционное бурятское блюдо семьи, без которого не обходится празднование Белого месяца.
Молодая многодетная семья Цыбиковых из села Булум выиграла в номинации «hаргама толон». Демонстрация вечернего наряда с элементами бурятского костюма и традиционного бурятского костюма хори-бурят поразила всех. Об этом сообщает пресс-служба министерства социальной защиты населения РБ.
В Хоринском районе Бурятии состоялся фестиваль семей
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