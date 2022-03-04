В Забайкалье откроется выставка бурятского мастера по резьбе из дерева

Она развернётся в Агинском национальном музее с 16 марта



16 марта в Агинском Бурятском округе откроется персональная выставка «Модоной шэди» («Магия дерева») Балты Батожаргалова – мастера по художественной обработке дерева, лауреата международного бурятского фестиваля «Алтаргана». Открытие выставки состоится в Агинском национальном музее.



- Своеобразность стиля художественной обработки деревянных предметов, простота и чёткость, и одновременно нарядность орнаментальных мотивов — отличительные черты произведений умелого мастера. Мастер изготавливает в технике объёмной резьбы по дереву композиции быта и жизни бурят, животных, живущих на территории Забайкальского края, – сообщает центр развития бурятской культуры Забайкальского края.



В экспозиции будут представлены изделия мастера в технике скульптурной и объёмной резьбы, монументальные и миниатюрные изделия. Выставка продолжит свою работу до 15 апреля.



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