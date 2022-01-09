Чемпионом Кубка Улан-Удэ стала команда из Москвы⠀



Завершая церемонию, Игорь Шутенков пригласил участников турнира принять участие в 17-м «Кубке города Улан-Удэ», который пройдет в следующем году. ⠀



Записи трансляции всех матчей с комментариями доступны на YouTube-канале mf03 и на сайте SportEfir.ru.



8 января завершился XVI межрегиональный турнир по мини-футболу «Кубок города Улан-Удэ», победителем которого стала команда «КПРФ-2» из Москвы.Главную награду чемпионам - Кубок, золотые медали и сертификат на 250 тысяч рублей - вручил мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.- Эти 5 дней были настоящим спортивным праздником, за победу боролись сильнейшие команды со всей страны. Сегодня победил сильнейший – это команда из Москвы, ставшая уже четырехкратным чемпионом нашего турнира. Наши соседи, команда «Сервико», победитель прошлого года, завоевала серебро. Город Улан-Удэ в числе победителей, бронзовую медаль выиграла наша улан-удэнская команда – «БайкалАвтоТрак», - отметил Игорь Шутенков.За титул чемпиона боролись 16 команд Улан-Удэ, Иркутска, Москвы, Красноярска, Читы, Якутии и Монголии. Оргкомитет и судейская коллегия определили лучших игроков турнира, которым были вручены специальные призы.Лучшими игроками турнира признаны Роман Адамов из команды «БайкалАвтоТрак» и Александр Плахов из «Сервико». ⠀Лучший бомбардир - Оконосов Алмаас из «ИрАэро» и Денис Исаков из «КПРФ-2». ⠀Лучший вратарь - Александр Бойцов, «КПРФ-2»; ⠀Лучший тренер - Михаил Маркин, «КПРФ-2». ⠀Специальный приз в номинации «Золотой мяч» получил Александр Коробейников из «КПРФ-2».