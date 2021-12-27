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В Чите наградили победителей конкурса ледовых фигур

В Чите наградили победителей конкурса ледовых фигур
Общество,  Фото:пресс-служба администрации Читы
Мастерам были вручены денежные премии, дипломы и благодарственные письма

24 декабря в столице Забайкалья прошло открытие ледового городка на главной площади Читы. На сцену вышло сразу четыре Деда Мороза – посланцы всех административных районов города. Затем гости праздника смогли побывать в импровизированном путешествии по миру.

Также были подведены итоги конкурса «Зимняя сказка» ледяных скульптур. Заслуженные награды получили ледовых дел мастера.

Дипломом лауреата конкурса в номинации «Сложное техническое исполнение» и денежной премией 30000 рублей награждён Литвинцев Алексей за композицию «Царевна-лягушка».

Дипломом лауреата конкурса в номинации «Лучшее воплощение авторской идеи» и денежной премией 30000 рублей награждена Содномова Бутит за композицию «Трансформация символов благополучия».

Дипломом лауреата конкурса в номинации «Яркий художественный образ» и денежной премией 30000 рублей награждён Чупров Александр за скульптуру «Змей Горыныч 21 века».

Дипломом лауреата конкурса в номинации «Лучшее композиционное решение» и денежной премией 30000 рублей награждён Ставпецкий Алексей за композицию «Друзья».

Дипломом лауреата конкурса в номинации «Самое креативное исполнение» и денежной премией 30000 рублей награждён Климахин Аркадий за композицию «Встреча в волшебном лесу».

Дипломом «За содержательность работы и творческий вклад в проведение конкурса», премией в 15000 рублей награждены:
- Стрельников Виктор за скульптуру «Феникс»;
- Максимов Андрей за скульптуру «Военное ремесло»;
- Найданов Шираб за скульптуру «Илья Муромец и Соловей разбойник»;
- Слепов Андрей за скульптуру «Сказка о золотой рыбке»;
- Вершинин Кирилл за скульптуру «Баба Яга против».

Благодарственным письмом за участие в конкурсе и премией в 10000 рублей награждены:
- Полянский Александр за скульптуру «Сказочный кот»;
- Корус Мария, Цыриторон Александра (два благодарственных письма) за скульптуру «Ведун»;
- Ставпецкая Валентина за скульптуру «Рождество Христово»;
- Непомнящий Дмитрий за скульптуру «Медведь с бочонком мёда»;
- Голиков Александр за скульптуру «Хозяйка медной горы»;
- Найданов Эрдэм за скульптуру «Символ года».

Все желающие могут полюбоваться скульптурами, которые расположились в этом году вокруг светодиодного фонтана. Об этом сообщает пресс-служба администрации Читы.
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