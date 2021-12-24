Сегодня в Бурятии проходит всероссийская акция «Узнай о своих долгах»
24 декабря судебные приставы Бурятии проводят всероссийскую акцию «Узнай о своих долгах» (0+). На сегодня просроченная задолженность населения республики и юридических лиц составляет 28 млрд. 236 млн. рублей, сообщили в УФССП по Бурятии.
Судебные приставы развернули в общественных местах районов республики мобильные пункты. Каждый желающий сможет проверить свое состояние финансовых дел, а при необходимости получить консультацию по вопросам исполнительного производства. Желающим наглядно продемонстрируют работу мобильных сервисов ФССП России, с помощью которых можно узнать о своих долгах и способах их оплаты, в том числе через личный кабинет Госуслуг.
Кроме того, сегодня в Улан-Удэ акция пройдёт совместно с МУП «Управление трамвая». Пассажиры во время поездки в трамвае смогут узнать об имеющихся долгах.
Акция также пройдёт на территории международного аэропорта «Байкал».
Улан-удэнцы смогут узнать о своих долгах в трамваях
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