Улан-удэнцы смогут узнать о своих долгах в трамваях

Сегодня в Бурятии проходит всероссийская акция «Узнай о своих долгах»



24 декабря судебные приставы Бурятии проводят всероссийскую акцию «Узнай о своих долгах» (0+). На сегодня просроченная задолженность населения республики и юридических лиц составляет 28 млрд. 236 млн. рублей, сообщили в УФССП по Бурятии.



Судебные приставы развернули в общественных местах районов республики мобильные пункты. Каждый желающий сможет проверить свое состояние финансовых дел, а при необходимости получить консультацию по вопросам исполнительного производства. Желающим наглядно продемонстрируют работу мобильных сервисов ФССП России, с помощью которых можно узнать о своих долгах и способах их оплаты, в том числе через личный кабинет Госуслуг.



Кроме того, сегодня в Улан-Удэ акция пройдёт совместно с МУП «Управление трамвая». Пассажиры во время поездки в трамвае смогут узнать об имеющихся долгах.



Акция также пройдёт на территории международного аэропорта «Байкал».





