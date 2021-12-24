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Улан-удэнцы смогут узнать о своих долгах в трамваях

Улан-удэнцы смогут узнать о своих долгах в трамваях
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Сегодня в Бурятии проходит всероссийская акция «Узнай о своих долгах»

24 декабря судебные приставы Бурятии проводят всероссийскую акцию «Узнай о своих долгах» (0+). На сегодня просроченная задолженность населения республики и юридических лиц составляет 28 млрд. 236 млн. рублей, сообщили в УФССП по Бурятии.

Судебные приставы развернули в общественных местах районов республики мобильные пункты. Каждый желающий сможет проверить свое состояние финансовых дел, а при необходимости получить консультацию по вопросам исполнительного производства. Желающим наглядно продемонстрируют работу мобильных сервисов ФССП России, с помощью которых можно узнать о своих долгах и способах их оплаты, в том числе через личный кабинет Госуслуг.

Кроме того, сегодня в Улан-Удэ акция пройдёт совместно с МУП «Управление трамвая». Пассажиры во время поездки в трамвае смогут узнать об имеющихся долгах.

Акция также пройдёт на территории международного аэропорта «Байкал».


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