В Агинском округе завершилась акция по чтению бурятской классики

Взрослые:

— Цыбиков Мунко (Домнинская сельская библиотека);

— Лосева Лариса (Баунтовская ЦБС, Бурятия);

— Дымбрылова Светлана (с. Гунэй);

— Жамбалова Намсалма (с. Чиндалей);

— Базаржапова Соелма (с. Зугалай);

— Батодоржиева Чимитжаб (с. Чиндалей).





Дети:

—Дарья В., (с. Мангут);

—Арьяна Л. (с. Зугалай);

—Елизавета В. (с. Зугалай);

—Тудуп Б. (с. Зугалай);

—Арюна Б. (с.Зугалай);

— Дарима Б. (с. Зугалай);

— Аламжи Б. (с. Зугалай);

— Дари Д. (с. Зугалай);

— Алина П. (с. Мангут);

— Туяна Д. (с. Зугалай);

— Жаргалма Б. (с. Зугалай).



Победителям и призёрам вручат денежные призы. Дипломы участников акции по итогам V и VI этапов межрегиональной акции «Читаем бурятскую классику — вместе» будут размещены и доступны для скачивания на сайте Агинской краевой библиотеки им. Ц. Жамцарано.



В Агинском Бурятском округе подвели итоги акции «Читаем бурятскую классику — вместе». На заключительном этапе все желающие читали произведения Балдана Санжина. Организаторы рассмотрели более 70 видео с поселений Агинского округа, Забайкальского края, а также Бурятии.- Балдан Санжин — прозаик, один из старейших бурятских писателей и видных переводчиков. В его переводе на бурятском языке звучат произведения А. Чехова, И. Тургенева, А. Аксакова, В. Короленко, К. Ушинского, М. Горького, А. Фадеева, а также сказки народов СССР и рассказы китайских писателей. В этом году писателю, уроженцу села Зугалай, исполнилось бы 110 лет, - сообщает пресс-служба администрации округа.Первое место — Цыденешиева Дарима (п. Агинское);Втрое место – Цыренова Жаргалма (с. Романовка, Баунтовский район, Бурятия);Третье место – Попова Елена (с. Мангут).