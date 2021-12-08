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В Агинском округе завершилась акция по чтению бурятской классики

В Агинском округе завершилась акция по чтению бурятской классики
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Среди призёров заключительного этапа есть представители Бурятии

В Агинском Бурятском округе подвели итоги акции «Читаем бурятскую классику — вместе». На заключительном этапе все желающие читали произведения Балдана Санжина. Организаторы рассмотрели более 70 видео с поселений Агинского округа, Забайкальского края, а также Бурятии.

- Балдан Санжин — прозаик, один из старейших бурятских писателей и видных переводчиков. В его переводе на бурятском языке звучат произведения А. Чехова, И. Тургенева, А. Аксакова, В. Короленко, К. Ушинского, М. Горького, А. Фадеева, а также сказки народов СССР и рассказы китайских писателей. В этом году писателю, уроженцу села Зугалай, исполнилось бы 110 лет, - сообщает пресс-служба администрации округа.

Победителями стали:
Первое место — Цыденешиева Дарима (п. Агинское);
Втрое место – Цыренова Жаргалма (с. Романовка, Баунтовский район, Бурятия);
Третье место – Попова Елена (с. Мангут).

Поощрительные призы:

Взрослые:
— Цыбиков Мунко (Домнинская сельская библиотека);
— Лосева Лариса (Баунтовская ЦБС, Бурятия);
— Дымбрылова Светлана (с. Гунэй);
— Жамбалова Намсалма (с. Чиндалей);
— Базаржапова Соелма (с. Зугалай);
— Батодоржиева Чимитжаб (с. Чиндалей).

Дети:
—Дарья В., (с. Мангут);
—Арьяна Л. (с. Зугалай);
—Елизавета В. (с. Зугалай);
—Тудуп Б. (с. Зугалай);
—Арюна Б. (с.Зугалай);
— Дарима Б. (с. Зугалай);
— Аламжи Б. (с. Зугалай);
— Дари Д. (с. Зугалай);
— Алина П. (с. Мангут);
— Туяна Д. (с. Зугалай);
— Жаргалма Б. (с. Зугалай).

Победителям и призёрам вручат денежные призы. Дипломы участников акции по итогам V и VI этапов межрегиональной акции «Читаем бурятскую классику — вместе» будут размещены и доступны для скачивания на сайте Агинской краевой библиотеки им. Ц. Жамцарано.
Агинский Бурятский округ Забайкальский край Бурятия акция бурятский язык литература конкурс

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