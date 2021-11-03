В Забайкалье спасли лайку после нападения кабана

Общество, Фото: госветслужба Забайкальского края

Ветеринарные врачи провели экстренную операцию



На ветеринарную станцию Акшинского района Забайкальского края обратился местный житель. На его собаку во время охоты напал дикий кабан, и питомцу требовалась срочная помощь. Ветврачи провели экстренную операцию и спасли четвероного члена семьи. Об этом рассказал начальник ветстанции Николай Медведников.



Поздно ночью к врачам поступил звонок. Они выехали на дом, провели клинический осмотр животного. После собаку транспортировали на ветстанцию, где специалисты провели срочную операцию.



- Собака получила рваную рану в области шеи. На неё ветврачи наложили несколько швов. Прописано лечение, - добавил начальник ветстанции.



Сегодня четвероногий охотник чувствует себя хорошо и идёт на поправку, сообщает государственная ветеринарная служба Забайкальского края.

