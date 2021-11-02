Мероприятие проведут в очно-заочном формате
С 8 по 10 ноября в Улан-Удэ состоится фестиваль «Наука и технологии Республики Бурятия». В рамках образовательной программы запланированы мероприятия, направленные на развитие компетенций в области научно-исследовательской деятельности, научно-технического и инновационного предпринимательства.
Пройдут презентации организаций и центров, занимающихся вовлечением и развитием молодёжи в научно-технической сфере. Также будет проведён финал республиканского конкурса молодёжных инновационных проектов по программе «Умник».
Фестиваль запланирован в очно-заочном формате. Очные мероприятия пройдут в республиканском бизнес инкубаторе. Об этом сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления.
Возрастное ограничение 16+
Улан-Удэ примет фестиваль «Наука и технологии Республики Бурятия»
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