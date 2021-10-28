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В Бурятии состоится финал конкурса по созданию национальной оперы

В Бурятии состоится финал конкурса по созданию национальной оперы
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Новую оперу представят зрителю в 2023 году

В Бурятии состоится финал конкурса на создание национальной оперы. Финальный показ театральных эскизов, из которых члены жюри выберут победителя, состоится 31 октября в театре оперы и балета. С победителем будет заключен контракт на создание бурятской национальной оперы, которую представят зрителю в 2023 году.

Из восьми композиторов, прошедших этап либретто, жюри единогласно выбрало следующую тройку:
- Демидова Елена, опера «Эреэхэн» (либретто Дондоков Б.Б.), г. Новосибирск;
- Дондоков Баир, опера «Эреэхэн» (либретто Дондоков Б.Б.), г. Москва;
- Нестерова Светлана, опера «Сказка о крыльях» (либретто Куприянова В.М.), г. Санкт-Петербург.

В рамках конкурса приглашённый член жюри, музыкальный и театральный критик Лариса Барыкина прочтёт лекцию для всех желающих «Современный музыкальный театр: что происходит», которая состоится 29 октября в двухцветном фойе театра. Закрытый показ финальных оперных эскизов пройдёт 31 октября в 17:00.

Конкурс организован с целью возрождения традиции формирования бурятского национального театрального репертуара, основанного на событиях из истории бурятского народа, бурятском фольклоре (сказка, легенда, эпос), а также биографиях выдающихся исторических личностей.

Возрастное ограничение 16+
Бурятия конкурс опера

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