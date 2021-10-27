Новым сотрудникам потребуется отработать не менее полугода
В Улан-Удэ МУП «Городские маршруты» проводит акцию в связи с будущим расширением. Каждому, кто впервые устроится на должность водителя и кондуктора с 25 октября по 8 ноября, будет предоставлена выплата в размере 20 тысяч рублей, сообщили в администрации города.
Выплату будущие сотрудники получат с первого дня трудоустройства и не в счёт заработной платы – денежные средства не нужно будет возвращать. Единственное условие – сотруднику нужно будет работать по договору полгода.
На протяжении года администрация города работает с минтрансом республики и минстрансом России по поручению президента страны. На нужды города требуется порядка 157 автобусов большой и средней вместимости. Автобусы будут размещаться на базе МУП «Городские маршруты» и пущены на самые сложные участки – в отдалённые микрорайоны.
Ожидаемый результат – развитие системы городского общественного транспорта в 2022-2023 годах.
В Улан-Удэ будущим водителям выплатят по 20 тысяч рублей единовременно
Общество, Фото:
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