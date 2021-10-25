Церемонию проведут в Байкальском дацане
27 октября в Байкальском дацане, расположенном в селе Дулан Кабанского района Бурятии, состоится закладка («шун») в верхние части молитвенных барабанов «хурдэ», которые по проекту возведены в виде субурганов. Начало церемонии в 11:00.
- Согласно буддийским канонам в субурганы будут заложены священные мантры молитвы Будд и Лусууд Ханов, благовония: хужэ и санзэй, хадаки 5 цветов, 5 видов драгоценных металлов, 5 видов драгоценных камней, 5 видов зерна, шёлк 5 цветов. Приглашаем верующих принять участие в строительстве и закладке («шун»). Как гласят древние буддийские тексты, участие в создании молитвенного барабана – это великое благо, - сообщает пресс-служба Буддийской традиционной Сангхи России.
Закладку проведут ламы Байкальского дацана и Буддийской традиционной Сангхи.
Напомним, что в Байкальском дацане идёт строительство необычных молитвенных барабанов. Впервые в России построят «хүрдэ», в которых будут заложены мантры, а поверх них надстроят субурганы.
В Бурятии пройдёт закладка мантр в «хурдэ»
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