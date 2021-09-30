В дацане в Бурятии появятся уникальные молитвенные барабаны

Все имена будут зачитаны на молебне.









В Байкальском дацане, который находится в селе Дулан Кабанского района Бурятии, началось строительство необычных молитвенных барабанов «хүрдэ» с субурганами наверху.- Впервые в России построят молитвенные барабаны «хүрдэ», в которых будут заложены мантры молитвы Будд и Лусууд Хаанов. В конце 2020 года верующие из Монголии и провинции Внутренняя Монголия преподнесли в дар Байкальскому дацану два молитвенных барабана – Маани Хурдэ, в которые заложены мантры Лусууд Ханов. В буддийских текстах говорится, что одно лишь вращение молитвенного барабана с чистыми помыслами равносильно прочтению вслух вложенных в него миллионов мантр. Молитвенный барабан приносит умиротворение и покой в сердца людей, чья вера дарит гармонию окружающему миру, укрощая препятствующих и вредоносных духов, - сообщили в Буддийской традиционной Сангхе России.В Байкальском дацане начались строительство и установка Маани Хурдэ.- Просим всех верующих принять участие в строительстве. Как гласят древние буддийские тексты, участие в создании и сооружении молитвенного барабана – это великое благо. Имена и подношения можно отправлять в «Вайбер» ширээтэ ламы Байкальского дацана Санжиеву Жаргалу Ешинимаевичу тел. 8 924 453 7777, - сообщили в Буддийской традиционной Сангхи России.Байкальский дацан «Дамбадаржалин» основан в 2014 году решением главы буддистов России XXIV Пандито Хамбо Ламы Дамба Аюшеева и духовенства Буддийской традиционной Сангхи России. Ширээтэ ламой назначен Жаргал Ешинимаевич Санжиев. Официальное открытие освящение дацана «Рамнай» состоялось 22 июля 2017 года.Байкальский дацан - единственный буддийский дацан на всём побережье озера Байкала.Именно здесь в 2017 году под руководством Пандито Хамбо Ламы Дамбы Аюшеева, при участии представителей Монголии, Китая, республик Калмыкия и Тыва, были установлены главные святыни дацана - статуи восьми Лусууд Ханов священного озера Байкал.