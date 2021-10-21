В Бурятии отметили День военного связиста

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Прошла церемония поздравления и награждения военнослужащих войск связи



В общевойсковом объединении Восточного военного округа, дислоцированном в Бурятии, отметили День военного связиста. В ходе торжественных мероприятий командиры соединений и воинских частей поздравили военнослужащих войск связи и наградили отличившихся.



День военного связиста был организован в штабе объединения. Командование общевойскового объединения и ветераны Вооружённых сил поздравили военнослужащих, а лучшим связистам, проявившим себя при выполнении специальных задач при проведении различных учений, были вручены медали, памятные грамоты и ценные подарки. За высокие показатели в боевой подготовке и в ходе сдачи контрольной проверки ряду военнослужащих были присвоены воинские звания.



Также в соединении управления 23 октября запланировано праздничное мероприятие, в ходе которого военнослужащим и членам их семей представят выставку образцов современного вооружения, мобильных комплексов управления и связи, после чего будет проведён концерт с участием ансамбля «Селенга» и музыкальных коллективов города Улан-Удэ. Об этом сообщает пресс-служба ВВО.



Справка



20 октября в России отмечается День военного связиста. Дата праздника выбрана на основании указа президента России от 31 мая 2006 года «Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооружённых силах Российской Федерации». Войска связи – специальные войска, предназначенные для развёртывания системы связи и обеспечения управления объединениями, соединениями и подразделениями сухопутных войск в мирное и военное время. На них возлагаются также задачи по эксплуатации систем и средств автоматизации на пунктах управления.



