Прошла церемония поздравления и награждения военнослужащих войск связи
В общевойсковом объединении Восточного военного округа, дислоцированном в Бурятии, отметили День военного связиста. В ходе торжественных мероприятий командиры соединений и воинских частей поздравили военнослужащих войск связи и наградили отличившихся.
День военного связиста был организован в штабе объединения. Командование общевойскового объединения и ветераны Вооружённых сил поздравили военнослужащих, а лучшим связистам, проявившим себя при выполнении специальных задач при проведении различных учений, были вручены медали, памятные грамоты и ценные подарки. За высокие показатели в боевой подготовке и в ходе сдачи контрольной проверки ряду военнослужащих были присвоены воинские звания.
Также в соединении управления 23 октября запланировано праздничное мероприятие, в ходе которого военнослужащим и членам их семей представят выставку образцов современного вооружения, мобильных комплексов управления и связи, после чего будет проведён концерт с участием ансамбля «Селенга» и музыкальных коллективов города Улан-Удэ. Об этом сообщает пресс-служба ВВО.
Справка
20 октября в России отмечается День военного связиста. Дата праздника выбрана на основании указа президента России от 31 мая 2006 года «Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооружённых силах Российской Федерации». Войска связи – специальные войска, предназначенные для развёртывания системы связи и обеспечения управления объединениями, соединениями и подразделениями сухопутных войск в мирное и военное время. На них возлагаются также задачи по эксплуатации систем и средств автоматизации на пунктах управления.
В Бурятии отметили День военного связиста
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Экспертиза объектов культурного наследия пройдёт в 2022 году
Скульптуру вручила сестра поэта
На базе кожно-венерологического диспансера развёрнуто 65 коечных мест
Финальные игры всероссийских соревнований прошли в Новороссийске
Переписчиками стали соцработники, прошедшие онлайн-обучение
В Селенгинске на переезде продолжаются ремонтные работы
Также мужчина оскорблял транспортных полицейских
Денис Олефир установил рекорд России среди мужчин в жиме лёжа
Итоги подведут в онлайн-формате
Бурятию представляют 9 региональных брендов
На уловку мошенника попались пятеро мужчин
Новое здание заменило старое
Акция состоится завтра, 22 октября
Родственники ходят перезахоронить воина в республике
Осуждённые получат возможность дополнительного заработка