В Бурятии температура опускалась до -19

В регионе местами снежно



По данным Бурятского гидрометцентра, 15 октября ночью по республике местами осадки в виде мокрого снега и снега, днём преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 5-10, в отдельных районах до 15-19 м/с. Температура ночью -5,-10, местами -14,-19, по Прибайкалью при осадках +1,-4, днём 0,+5, местами -2,-7.



В Улан-Удэ без существенных осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура ночью -6,-8, днём 0,+2.

