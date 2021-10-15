В регионе местами снежно
По данным Бурятского гидрометцентра, 15 октября ночью по республике местами осадки в виде мокрого снега и снега, днём преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 5-10, в отдельных районах до 15-19 м/с. Температура ночью -5,-10, местами -14,-19, по Прибайкалью при осадках +1,-4, днём 0,+5, местами -2,-7.
В Улан-Удэ без существенных осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура ночью -6,-8, днём 0,+2.
В Бурятии температура опускалась до -19
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Общество, 15.10.2021
В регионе местами снежно
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