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Байкал включили в топ-10 самых привлекательных направлений России

Байкал включили в топ-10 самых привлекательных направлений России
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Лидером рейтинга оказался Крым

Сервис бронирования жилья для отдыха TVIL.RU опросил пользователей социальных сетей и определил, какие направления в России стали самыми притягательными у туристов в 2021 году.

Крым – самое желанное направление, которые притягивает более 40% туристов. На втором месте – озеро Байкал – 17%. «Бронзу» в рейтинге самых завлекательных направлений получил Камчатский край – 11%.

Десять самых привлекательных направлений России (по данным опроса TVIL.RU):

1. Крым, 40%
2. Озеро Байкал, 17%
3. Камчатский край, 11%
4. Карелия, 9%
5. Алтайский край, 8%
6. Калининградская область, 5%
7. Териберка (Мурманская область), 4%
8. Северная Осетия, 3%
9. Адыгея, 1.3%
10. Башкортостан, 1.3%
Байкал туризм

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