Байкал включили в топ-10 самых привлекательных направлений России

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Лидером рейтинга оказался Крым



Сервис бронирования жилья для отдыха TVIL.RU опросил пользователей социальных сетей и определил, какие направления в России стали самыми притягательными у туристов в 2021 году.



Крым – самое желанное направление, которые притягивает более 40% туристов. На втором месте – озеро Байкал – 17%. «Бронзу» в рейтинге самых завлекательных направлений получил Камчатский край – 11%.



Десять самых привлекательных направлений России (по данным опроса TVIL.RU):



1. Крым, 40%

2. Озеро Байкал, 17%

3. Камчатский край, 11%

4. Карелия, 9%

5. Алтайский край, 8%

6. Калининградская область, 5%

7. Териберка (Мурманская область), 4%

8. Северная Осетия, 3%

9. Адыгея, 1.3%

10. Башкортостан, 1.3%

