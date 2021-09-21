Выставка посвящена творчеству Данзана и Нимацырен Дондоковых
С 23 сентября по 2 ноября в Санкт-Петербурге в залах государственного музея истории религии пройдёт выставка, посвящённая творчеству представителей семьи Дондоковых – хранителей и продолжателей «живой» традиции бурятского буддийского искусства. В экспозиции будут представлены живописные работы мастера – танкописца Данзана Дондокова и его дочери Нимацырен Дондоковой.
Данзан Дондоков (1895–1983) – лама-философ, избравший путь иконописца, был последним из плеяды буддийских художников, получивших традиционное образование в крупнейших монастырях Забайкалья и Монголии. Он преемник многих выдающихся бурятских лам-иконописцев, скульпторов, архитекторов. Несмотря на все жизненные невзгоды и репрессии ему удалось сохранить и донести до наших дней живую традицию бурятского буддийского искусства и передать её своим ученикам.
- Учениками Д. Дондокова стали его дочь Нимацырен (1951 г.р.) и лама Цыван Дашицыренов (1952–2014), которым он дал посвящения в живописную традицию. Передав все секреты своего мастерства, Д. Дондоков донёс до наших дней живую традицию именно бурятского буддийского искусства и успел передать её своим ученикам. Традиция жива, пока хотя бы один человек достойно её несёт, – сообщает пресс-служба национального музея РБ.
Возрастное ограничение: 6+
В Санкт-Петербурге покажут бурятское буддийское искусство
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