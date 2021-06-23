В Бурятии за заповедными территориями начали следить с телефонов

С помощью гаджетов можно будет выявить переполненные даже баки с мусором и браконьеров
Современные технологии дошли до ФГБУ «Заповедное Подлеморье» в Бурятии. Теперь с помощью телефона специалисты могут проводить полноценные полевые работы по мониторингу антропогенного воздействия на растительный покров.
- Сейчас достаточного одного смартфона без сим-карты и сети. Ну, и ботаника, конечно же. Приходишь на мониторинговую площадь, заходишь в специальное приложение в телефоне, обходишь площадку её по периметру, вносишь данные по видам (это можно и по старинке в блокноте), делаешь фотографии. А если нажать кнопочку «синхронизация», в 30 километрах в офисе могут одновременно увидеть результаты работ: полигон площадки, видовой состав и визуальное состояние, - рассказали сотрудники ФГБУ «Заповедное Подлеморье».
Здесь заявляют, что к подобному технологическому прорыву готовились несколько лет. В 2021 году ФГБУ «Заповедное Подлеморье» запускает полноценную геоинформационную систему для сбора, хранения и анализа пространственных данных. При помощи связки программного обеспечения ArcGIS Pro, ArcGIS Enterprise и мобильного приложения Collector сотрудники могут фиксировать практически любые процессы даже в самых отдалённых точках Баргузинского заповедника и Фролихинского заказника.
Сейчас можно получать оперативную информацию по встречам с дикими животными, произрастанию редких видов растений, состоянию объектов инфраструктуры (переполненности мусорных баков, поломкам на стоянках, поваленным деревьям на тропах и т.д.), нарушениям и браконьерству.
- К летнему сезону сбора данных готовы, - заключили в ФГБУ «Заповедное Подлеморье».
Справка:
«Заповедное Подлеморье» образовано в 2012 году приказом министерства природных ресурсов России. Включает в себя три особо охраняемые природные территории, расположенные в Бурятии, в непосредственной близости от озера Байкал. Это Баргузинский заповедник, Забайкальский национальный парк и Фролихинский заказник.
Общая площадь охраняемой территории «Заповедного Подлеморья» 7 450 км2, включая часть акватории Байкала.
В Бурятии за заповедными территориями начали следить с телефонов
Общество, Фото:
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