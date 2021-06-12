Росгвардейцы Бурятии стреляли в Крыму

Росгвардейцы Бурятии в составе сборной Восточного округа стали призёрами чемпионата



В Республике Крым прошёл чемпионат Росгвардии по стрельбе из боевого ручного стрелкового оружия. На соревнования съехались более 150 военнослужащих и сотрудников всех округов войск национальной гвардии, отдельной дивизии оперативного назначения имени Дзержинского и курсанты четырёх ведомственных военных институтов.



В течение трёх дней спортсмены соревновались в стрельбе из автомата Калашникова, пистолета Макарова и снайперской винтовки из разных положений.



Сотрудники сил специального назначения управления Росгвардии по Бурятии в составе сборной Восточного округа заняли в командном зачёте третье место. Команда Восточного округа уступила Южному и Сибирскому округам.

