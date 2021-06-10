В Бурятии произошёл новый всплеск заболеваемости COVID-19

Большими темпами растёт число новых заражённых, а также госпитализированных пациентов
По информации управления Роспотребнадзора, в Бурятии за последние сутки коронавирус выявили сразу у 130 человек. Большая часть новых заражённых – из районов, в Улан-Удэ заболели 40 человек.
Зафиксирован резкий рост заболеваемости. Пятый день подряд в Бурятии выявляют более 100 больных COVID-19, но до этого прирост был максимум в 110 заражённых. Для сравнения, вчера было 130 заражённых, за день до этого +110, до этого +109, +112, +107, +94, +95, +92, +88, +87 и т.д. соответственно.
Общее число случаев заражения COVID-19 в Бурятии с начала пандемии достигло 39 614. Из них 54% (21 139) случаев инфицирования приходится на жителей Улан-Удэ.
За всё время выздоровели 37 934 человека, или 95%. Накануне победили коронавирус 156 жителей Бурятии.
Накануне вновь зафиксирован высокий показатель смертности – умерли сразу шесть больных COVID-19. Всего в Бурятии зарегистрировано 933 летальных исхода.
Число госпитализированных больных на днях впервые за долгое время перевалило за тысячу человек. На сегодня их уже более 1,5 тысяч. Сегодня в стационарах республики получают лечение 1526 пациентов с коронавирусом (на 136 больше, чем днём ранее).
В отделениях реанимации находится 106 пациентов (днём ранее было 95). Из них почти половина – трудоспособного возраста. Больных в реанимации старше 65 лет – 59 человек. На ИВЛ находятся 58 пациентов (из них старше 65 лет – 36).
Ковидных коек за сутки стало больше на 59. Всего в настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 1631 койки: занято – 1526, свободно – 105 койки. Занятость коечного фонда составляет 93 %.
По данным медицинских организаций, амбулаторное лечение и наблюдение проходят 3999 человек.
Круг контактных лиц составляет 6404 человек.
Как сообщал «Байкал-Dailу», на фоне разрастания третьей волны коронавируса в Бурятии отменили выпускные вечера в школах. При этом в мае отмена выпускных не планировалась.
В Улан-Удэ и в районах Бурятии, где наблюдается наибольший рост заболеваемости, закрывают лагеря дневного пребывания.
В связи со значительным ростом потребности в госпитализации больных коронавирусом в Бурятии разворачивают дополнительные койки в стационарах.
Из-за выросшего числа больных коронавирусом БСМП вынуждена временно приостановить плановую госпитализацию и платный приём.
В Бурятском оперном театре объяснили отмену премьеры оперы «Евгений Онегин». Причиной стали случаи заболевания в приглашённой постановочной группе «Евгения Онегина» и коллективе театра.
Из-за борьбы с COVID-19 в Улан-Удэ отменили концерт «Касты».
Продолжаются рейды по проверке масочного режима на общественном транспорте. На нарушителей выписывают протоколы. «Наша цель не оштрафовать пассажиров, а напомнить о важности соблюдения мер профилактики», - заявили в минтрансе Бурятии.
Несколько дней назад в Бурятии в связи с разрастанием третьей волны COVID-19 усилили ограничительные меры. Они коснулись, например, общепита (кафе и рестораны обязаны закрываться в 23 часа, а рассадка за столом не более четырёх человек вместе шести прежних). Вузы и ссузы переходят на дистанционный режим. Работодателей просят отправить как можно больше сотрудников на дистанционку. Отменены или перенесены все республиканские массовые мероприятия, которые были запланированы на июнь.
Глава Бурятии Алексей Цыденов выпустил специальное обращение к жителям, в котором, в частности, заявил: «Больницы заняты все» и «ковид отныне касается всех, вне зависимости от возраста».
В Бурятии произошёл новый всплеск заболеваемости COVID-19
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