Жители Бурятии, планировавшие сходить на мероприятие, очень расстроились
Концерт культовой для рэп-индустрии группы «Каста» (18+) в Улан-Удэ отменили. Мероприятие должно было состояться 9 июня. Информация об отмене появилась на сайте «Сибкасс».
- Наши люди в Улан-Удэ! Мы уже собирали вещи, чтобы прилететь к вам на концерт, но власти Бурятии объявили об ужесточении ограничений, связанных с ковидом. Из-за этого наше выступление 9 июня в Улан-Удэ отменяется, как бы нам ни хотелось приехать к вам. По поводу возврата билетов обращайтесь на sibkassa.ru. Концерты в Иркутске, Хабаровске и Владивостоке остаются в силе! – сообщается в официальных группах музыкантов в соцсетях.
Планировалось, что на концерте группа исполнит свои главные хиты, а также презентует новый альбом. Пользователи расстроены новостью, в паблике ves_ulan_ude_ они пишут:
«Почему заранее нельзя было отменить! Мы всем коллективом собрались пойти, планировали, предвкушали! Мы с полным пониманием относимся к мерам безопасности. Но если есть какая-то стратегия защиты от вируса, то давайте как-то планомерно действовать, последовательно. А то складывается ощущение, что кому-то по шапке прилетает или директива с Москвы, или моча в одно место, и сразу пошли отменять концерты, усиливать режим масочный и т.д.»
«За сутки до концерта отменяют»
«Я знал, что так и будет»
«Блин, сколько раз уже отменяли их концерт».
Как сообщал «Байкал-Daily», в конце концерт популярной группы Artik & Asti (12+) в Улан-Удэ состоялся, но его разделили на две части.
Зрители первого концерта нарушали санитарные нормы. Оперштаб сначала поставил под сомнение проведение следующего концерта. Но с организаторами провели переговоры, всё-таки одобрив им второй концерт. Также стало известно, что организаторов оштрафуют.
Ранее из-за ситуации с коронавирусом в Бурятии отменяли концерты рок-группы «Би-2» и «КняZz». Многие поклонники «Би-2» из Улан-Удэ рванули на выступление в соседний Иркутск.
В Улан-Удэ из-за борьбы с COVID-19 отменили концерт «Касты»
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