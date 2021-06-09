В летних лагерях зарегистрированы случаи заноса коронавируса
В Улан-Удэ и в районах Бурятии, где наблюдается наибольший рост заболеваемости, будет приостановлена работа лагерей дневного пребывания. Такая мера введена по итогам заседания оперативного штаба 9 июня, сообщает пресс-служба правительства Бурятии.
- В настоящий момент в республике зарегистрированы случаи заболевания в лагерях дневного пребывания. Во всех случаях был занос инфекции. Проведены эпидемиологические расследования по всем случаям, организован комплекс противоэпидемических мероприятий. Заболевшие своевременно изолированы и получают лечение. Контактные лица также изолированы по месту жительства и находятся под медицинским наблюдением, - сообщил главный государственный санитарный врач по Бурятии Сергей Ханхареев.
- Сейчас в условиях большого роста заболеваемости медицинские организации испытывают нехватку кадров, в том числе в поликлиниках. Поэтому мы также просим принять решение о временном прекращении функционирования детских летних площадок, так как ждём высвобождения среднего медицинского персонала, задействованного в них. Мы мобилизуем все возможные ресурсы для того, чтобы обеспечить медицинскую помощь в этих сложных условиях, - отметила министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова.
Перечень районов и населённых пунктов, в которых лагеря дневного пребывания приостановят работу, будет определен с учётом эпидситуации. Также по решению штаба будет приостановлена работа палаточных лагерей.
На период приостановления приема в лагеря дневного пребывания детям из семей в трудной жизненной ситуации будут предоставлены продуктовые наборы.
Стационарные детские лагеря продолжат работу с условием приёма детей с отрицательными анализами на COVID-19.
В Бурятии закрывают детские лагеря дневного пребывания
Общество, Фото:
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