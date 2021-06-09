Продолжаются проверки масочного режима в общественном транспорте
В Бурятии со 2 по 8 июня мобильные группы проверили 66 транспортных средств, более 900 пассажиров общественного транспорта. Проверку проводили на въездах в Улан-Удэ: улицах Бабушкина, Борсоева и в посёлке Верхняя Березовка.
Как сообщили в минтрансе Бурятии, выявлено 10 нарушений соблюдения масочного режима. С пассажирами проведены профилактические беседы.
В отношении водителя такси и пассажиров межмуниципального автобуса составлено три протокола.
- Наша цель не оштрафовать пассажиров, а напомнить о важности соблюдения мер профилактики. Ситуация с COVD-19 опять стала напряжённой. Надев маску в общественном месте, тем самым мы проявляем заботу к близким и уважение к окружающим людям, - отметили в минтрансе.
Нарушители масочного режима привлекаются к административной ответственности по ст. 20.6.1. Кодекса РФ об административных правонарушениях. Для граждан штраф составляет от 1 до 30 тыс. рублей, для должностных лиц - до 50 тыс. рублей, а для юридических - до 300 тыс. рублей.
В Улан-Удэ накажут таксиста и пассажиров без масок
Происшествия, Фото:
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