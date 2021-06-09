В Улан-Удэ ковидные койки имеются в девяти медучреждениях
В связи со значительным ростом потребности в госпитализации больных коронавирусом в Бурятии разворачивают дополнительные койки в стационарах.
На сегодняшний день в республике задействовано 1572 койки для лечения пациентов с ковидом, из них 826 перепрофилированы с начала июня. На сегодня, 9 июня занятость коечного фонда составила 88,4%, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.
В режим ковидного стационара недавно перепрофилировали Центр восточной медицины и больницу скорой медицинской помощи.
Всего по республике ковидные койки развернуты в 18-ти центральных районных больницах и девяти медицинских учреждениях Улан-Удэ.
В ближайшее время планируется разворачивание ковидного стационара в госпитале для ветеранов войн.
На сегодняшний день в стационарах республики на лечении находится 1390 больных новой коронавирусной инфекцией.
Как сообщал «Байкал-Dailу», четвёртый день подряд в Бурятии выявляют более 100 больных COVID-19 за сутки. Накануне заразились 110 человек.
В Бурятии разворачивают дополнительные ковидные койки
Общество, Фото:
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