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В Бурятии постановщики оперы «Евгений Онегин» заразились коронавирусом

В Бурятии постановщики оперы «Евгений Онегин» заразились коронавирусом
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В Бурятском оперном театре объяснили отмену премьеры «Евгения Онегина»

В Бурятском театре оперы и балета сообщили дополнительную информацию по отмене премьеры оперы «Евгений Онегин» (12+). Как сообщал «Байкал-Daily», премьеру, назначенную на 17 и 18 июня, перенесли по независящим от театра обстоятельствам

- В эти дни в Бурятии наблюдается рост заболеваемости COVID-19. Единичные случаи имели место в приглашённой постановочной группе «Евгения Онегина» и коллективе театра. В целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции репетиционный процесс был приостановлен, - объяснили в оперном театре.

Премьера оперы «Евгений Онегин» состоится в новом сезоне.

- О датах показов сообщим дополнительно. Возврат билетов осуществляется по месту приобретения. Приносим извинения за доставленные неудобства, - извинились в театре.

Также в театре обращают внимание зрителей, что балет «Талисман» (12+), запланированный на 25 июня, не отменён и не перенесён. Показ спектакля состоится в строгом соответствии со всеми требованиями: соблюдение масочного режима и социальное дистанцирование.

В конце мая в Бурятии были введены новые условия проведения массовых мероприятий – из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. Театрам, кинотеатрам сейчас можно заполнять залы на 50%. До этого им было разрешено заполнять свои залы на 75%.

Тогда возникли проблемы с двумя постановками, на которые уже продали билеты. Первая – это балет «Лебединое озеро» (6+), которое было запланировано на 27 мая. Второе мероприятие - закрытие сезона театра песни и танца «Байкал» (6+), которое состоится в конце июня.

В первом случае часть зрителей в Улан-Удэ сдали свои билеты на спектакль «Лебединое озеро». Таким образом, театр оперы и балета смог выполнить условие 50%-ной загрузки зала. Для этого представителям учреждения пришлось обзвонить 250 зрителей. Что касается театра «Байкал», то первый замминистра культуры Бурятии Николай Емонаков отмечал в мае: «Как-то найдём наиболее приемлемый вариант в этой ситуации». 

Бурятскому цирку пришлось отменить своё шоу «Легенды Байкала» (0+) в ФСК, которое было запланировано с 31 мая по 2 июня. Представители цирка уточняли, что возврат средств за купленные билеты производится автоматически на банковскую карту от 5 до 30 календарных дней. 

Два дня назад Бурятии в связи с разрастанием третьей волны COVID-19 усилили ограничительные меры. Отменены или перенесены все республиканские массовые мероприятия, которые были запланированы на июнь. Без участия зрителей и с обязательным тестированием всех участников пройдут всероссийские спортивные соревнования.
оперное искусство театр оперы и балета коронавирус
 
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