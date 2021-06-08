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Глава Бурятии: «Максимально переведите сотрудников на дистанционку»

Глава Бурятии: «Максимально переведите сотрудников на дистанционку»
Власть,  Фото:пресс-служба правительства РБ
Алексей Цыденов обратился со специальным обращением к жителям в связи с ухудшением ситуации с коронавирусом

Как сообщал «Байкал-Dailу», накануне в Бурятии на фоне разрастания заболеваемости коронавируса усилили ограничительные меры.

После глава Бурятии Алексей Цыденов выпустил специальное обращение к жителям республики:

«Уважаемые земляки! Хотел бы сегодня к вам обратиться по вопросу борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Коронавирус у нас в республике растёт, на сегодняшний день уже 1100 человек находятся в больницах. Из них более 800 человек – с ковидной пневмонией, это уже тяжёлая форма. 77 человек находятся в реанимации. И необходимо отметить, что больше половины больных и тех, кто находится в реанимации, это люди моложе 65 лет. То есть ковид помолодел, и сейчас во всех возрастах практически равная заболеваемость. У нас и дети болеют, и взрослые, и старшее поколение. И, к сожалению, беременные женщины болеют. Ковид теперь уже касается всех, он по возрастам не делится. Обращаю на это внимание.

Исходя из этого, вводятся дополнительные меры по борьбе с коронавирусной инфекцией. Общепит будет работать до 23:00. Ранее у нас было снято ограничение, вводим снова. При этом допускается рассадка не более 4 человек за столом, не считая детей.

Обращаемся ко всем работодателям, по возможности, максимально перевести сотрудников на дистанционный режим работы.

Обращаюсь ко всем – максимально соблюдать масочный режим. Соблюдать его везде: в общественных местах, в торговых центрах. При этом ответственность за соблюдение всех мер безопасности и профилактики в торговых центрах несут владельцы, администраторы торговых центров. Тоже прошу на это обратить внимание и не переадресовывать ответственность: «Это люди сами!». Не сами. На входе обеспечивать контроль, чтобы все входили в масках и перемещались внутри торговых центров в масках. То есть ответственность за соблюдение антиковидных требований лежит на владельцах торговых центров. Это же касается и больших магазинов «Титан», «Абсолют» и т.д.

Также у нас отменяются все большие мероприятия с участием жителей республики из разных районов, такие как «Сельские игры-2021», «Сурхарбан», «Байкальский сабантуй», - всё, что было запланировано на июнь, эти мероприятия отменяются. Сохраняются мероприятия федерального уровня, на которых не будет зрителей, и все участники допускаются со справками. Иной вариант запрещён. Повторюсь, они проводятся без зрителей, как зачетные мероприятия, поскольку они уже стоят в общем федеральном календаре.

Другие массовые мероприятия, такие, как родовые обоо тахилга, тоже обращаю внимание, что их не следует проводить. Духи рода уж точно не будут одобрять, если весь род ляжет в больницу из-за того, что собрались в такое опасное время. Прошу к этому внимательно и ответственно отнестись. Молиться можно из дома, это подтверждает наша Буддийская традиционная Сангха. И все, кто является посвященным в религиозные, духовные дела, подтверждают, что молиться можно дома.

Уважаемые земляки, ковид растет и касается всех, болеют все. И только сообща мы можем с ним бороться и остановить его распространение. Больницы заняты все. Мы разворачиваем дополнительные места, как это было осенью прошлого года. Мы вновь запускаем ковидные такси. Мы принимаем дополнительные меры к тому, чтобы бороться с распространением ковида и лечить тех, кто заболел. Но если не будут соблюдаться меры безопасности, то мы ковид не остановим. Я прошу всех отнестись к этому максимально ответственно. Потому что, если будет дальше рост, мы вынуждены будем вновь вводить закрытие организаций и предприятий торговли, общепита. Полное закрытие – это то, что не хотелось бы допускать.

Прошу всех подумать о себе и о своих близких, о своих товарищах – вообще о республике. Безответственным поведением мы можем подвести сами себя. Это касается всех: и молодых, и взрослых, и старшего поколения. Подчёркиваю, молодых – особенно. Лёгкое отношение к этому приводит к тому, что вы сами болеете, заражаете старших. Причём в больницах лежат молодые – ковид тоже изменился. У нас в республике «ходит» и британский штамм, и индийский штамм. Все должны соблюдать меры предосторожности! Всем здоровья, будьте внимательны!»

глава Бурятии Алексей Цыденов коронавирус профилактика
 
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