В Бурятии отменили выпускные вечера

«Это не потому, что нравится ограничивать, а потому что по-другому невозможно», - заявил глава Бурятии
Сегодня, 9 июня, республиканский оперштаб принял решение об отмене выпускных вечеров в школах в Бурятии. В том числе запрещены банкеты в заведениях общепита по случаю окончания школы.
Заболеваемость коронавирусной инфекцией в республике превысила среднероссийский показатель на 60 %. Бурятия по-прежнему занимает третье место среди регионов России по росту заболеваемости.
- Эпидемиологическая ситуация сложная. Мы растём стремительно, и приближаемся к показателям осени. И это решение не потому, что нравится ограничивать, а потому что по-другому невозможно, - отметил глава Бурятии Алексей Цыденов.
Вручение аттестатов будет проходить в соответствии со всеми рекомендациями эпидемиологической службы в рамках одного класса. Обязательно соблюдение масочного режима, социальной дистанции.
Также на заседании оперштаба глава Бурятии дал ряд поручений по организации медицинской помощи, мониторингу и обеспечению необходимого лекарственного запаса. Особое внимание членов штаба он обратил на контроль соблюдения режима самоизоляции пациентов, получающих лечение на дому, сообщили в правительстве Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Dailу», в мае речи об отмене выпускных в республике ещё не шло. Выпускные планировалось провести предпочтительно на открытом воздухе, с участием не более двух параллельных классов. Также было предложено, чтобы одного ребёнка сопровождал только один родитель.
Однако в последнее время в Бурятии разрастается третья волна коронавируса. Четвёртый день суточный прирост превышает 100 новых заражённых. В Бурятии принимаются всё новые ограничительные меры, и выпускные пали очередной жертвой коронавируса.
В прошлом году выпускные вечера в школах Бурятии также не состоялись. Тогда десятки выпускников 11-х классов из разных районов Бурятии объединились и записали видеообращение к правительству с просьбой не лишать их выпускных совсем, а хотя бы отложить их. Впрочем, власти своё решение не изменили.
- Вы представьте: если сейчас вы все пойдёте на выпускной, то, когда настанет время ЕГЭ, будете болеть. С инфекцией вас не допустят, вы просидите дома и пропустите важный момент. Отметить выпускной или, если что-то случится, пропустить ЕГЭ – важность этих событий не сопоставима. Ситуация, к сожалению, заставляет нас быть осторожными, чтобы не нарушить ваши планы на будущее, - пояснял тогда глава Бурятии.
В Бурятии отменили выпускные вечера
Общество, Фото:
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