Участники дистанционно соревнуются в пении, игре на инструментах и декоративно-прикладном искусстве
В Бурятии заканчивается приём заявок на участие в VIII межрегиональном онлайн-конкурсе народного художественного творчества «Живой родник». Просмотр конкурсных работ членами жюри состоится в колледже искусств имени П.И. Чайковского 19-20 мая.
Конкурс проводится по следующим номинациям:
- Народное пение: солисты, фольклорные коллективы, народные хоры, ансамбли народной песни;
- Инструментальное творчество: солисты;
- Декоративно-прикладное искусство: коллектив, мастер.
Заявки для участия в конкурсе вместе с видеозаписями и цифровыми изображениями принимаются по 15 мая в электронном варианте на почту: 03-kol@mail.ru.
Всем участникам конкурса вручается сертификат участника. Оргкомитетом учреждается звания лауреата I, II и III степени, дипломанта IV и V степени в каждой номинации и возрастной категории. Преподавателям и руководителям, подготовившим призёров, вручаются благодарственные письма. Об этом сообщает пресс-служба колледжа искусств.
Возрастное ограничение 0+
В Улан-Удэ проходит межрегиональный конкурс народного творчества
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Подросткам и молодёжи предлагают проверить знания о событиях Великой Отечественной войны
В городе проведут всероссийские массовые соревнования по спортивному ориентированию
Свои работы представят студенты художественного отделения
Для ветеранов Великой Отечественной исполнили танцевальные номера и песни военных лет
Заявки на конкурс принимаются с 18 по 31 мая
Супруги из Киренского района отметили 60-летнюю годовщину семейной жизни
За время соревнований юные спортсмены выполнили более 10 тысяч подъёмов гири
Родители сильно расстроились, узнав об ограничительной мере
В городе проходит чемпионат «Абилимпикс»
Самый массовый региональный турнир по шахматам состоится в столице Забайкальского края
Спортсмены пробегут четыре стандартные дистанции
Спортсмены завоевали две бронзовые награды
Девочку назвали Аяной
Рысь не уходила с места, не желая расставаться с добычей
В соревнованиях принимают участие учащиеся из Бурятии