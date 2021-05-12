В Улан-Удэ проходит межрегиональный конкурс народного творчества

Участники дистанционно соревнуются в пении, игре на инструментах и декоративно-прикладном искусстве



В Бурятии заканчивается приём заявок на участие в VIII межрегиональном онлайн-конкурсе народного художественного творчества «Живой родник». Просмотр конкурсных работ членами жюри состоится в колледже искусств имени П.И. Чайковского 19-20 мая.



Конкурс проводится по следующим номинациям:

- Народное пение: солисты, фольклорные коллективы, народные хоры, ансамбли народной песни;

- Инструментальное творчество: солисты;

- Декоративно-прикладное искусство: коллектив, мастер.



Заявки для участия в конкурсе вместе с видеозаписями и цифровыми изображениями принимаются по 15 мая в электронном варианте на почту: 03-kol@mail.ru.



Всем участникам конкурса вручается сертификат участника. Оргкомитетом учреждается звания лауреата I, II и III степени, дипломанта IV и V степени в каждой номинации и возрастной категории. Преподавателям и руководителям, подготовившим призёров, вручаются благодарственные письма. Об этом сообщает пресс-служба колледжа искусств.



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