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В Улан-Удэ проходит межрегиональный конкурс народного творчества

В Улан-Удэ проходит межрегиональный конкурс народного творчества
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Участники дистанционно соревнуются в пении, игре на инструментах и декоративно-прикладном искусстве

В Бурятии заканчивается приём заявок на участие в VIII межрегиональном онлайн-конкурсе народного художественного творчества «Живой родник». Просмотр конкурсных работ членами жюри состоится в колледже искусств имени П.И. Чайковского 19-20 мая.

Конкурс проводится по следующим номинациям:
- Народное пение: солисты, фольклорные коллективы, народные хоры, ансамбли народной песни;
- Инструментальное творчество: солисты;
- Декоративно-прикладное искусство: коллектив, мастер.

Заявки для участия в конкурсе вместе с видеозаписями и цифровыми изображениями принимаются по 15 мая в электронном варианте на почту: 03-kol@mail.ru.

Всем участникам конкурса вручается сертификат участника. Оргкомитетом учреждается звания лауреата I, II и III степени, дипломанта IV и V степени в каждой номинации и возрастной категории. Преподавателям и руководителям, подготовившим призёров, вручаются благодарственные письма. Об этом сообщает пресс-служба колледжа искусств.

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