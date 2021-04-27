Он угнал машину, чтобы покататься по посёлку
В полицию в Забайкалье поступило сообщение от жителя посёлка Атамановка об угоне автомобиля. Установлено, что потерпевший, являясь мастером по перекрытию кровель, оставил свою машину возле частного дома одного из клиентов, куда приехал со своим напарником.
Во время ремонта заявителю понадобилось отлучиться. Он покинул место работы на некоторое время и воспользовался услугами общественного транспорта, оставив свою машину. Через некоторое время мужчина вернулся и обнаружил пропажу своего автомобиля и коллеги, которого и заподозрил в угоне.
Позже задержали подозреваемого. От ранее судимого за кражу 29-летнего жителя Атамановки получены признательные показания. Выяснилось: воспользовавшись отсутствием потерпевшего, тот заранее зная о том, где владелец оставил ключи от автомобиля, взял их, завёл машину и поехал кататься по поселку. Однако по пути в автомобиле замкнула коробка передач, начала дымить, а после загорелась. Подозреваемый пытался потушить огонь, а когда его попытки оказались тщетны, бросил горящую иномарку и скрылся.
Возбуждено уголовное дело. Автомобиль изъят в технически неисправном состоянии, сообщили в пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю.
Забайкалец угнал и случайно сжёг иномарку коллеги
Общество, Фото:
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